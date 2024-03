Blackout per ristoranti McDonald's in diversi paesi

Alcuni punti vendita McDonald's tornano online oggi dopo che l'azienda ha dichiarato di aver interrotto le operazioni a causa di un black out prolungato del suo sistema di vendita. L'interruzione tecnologica globale ha interrotto per alcune ore le operazioni in molti punti vendita della catena di ristoranti in mercati come Giappone, Australia e Regno Unito. L'interruzione sembra aver colpito anche i clienti di Hong Kong e della Nuova Zelanda, che si sono rivolti ai social media per lamentarsi delle interruzioni nei negozi.

"Molti mercati sono tornati online e gli altri sono in fase di riavvio -spiega Brian Rice, global chief information officer di McDonald's-. Stiamo lavorando a stretto contatto con i mercati che stanno ancora riscontrando problemi". Il gigante dei fast food ha escluso la possibilità di un incidente di cybersecurity e ha dichiarato che l'interruzione è stata causata da un fornitore terzo durante un "cambio di configurazione".

Molti dei suoi punti vendita in Giappone hanno smesso di accettare gli ordini dei clienti sia di persona che tramite cellulare a causa dell'interruzione del sistema. Un portavoce di McDonald's Holdings Company Japan ha dichiarato che il lavoro di ripristino era in corso e che le operazioni stavano riprendendo in alcuni punti vendita. A loro volta, i rappresentanti regionali hanno dichiarato che i punti vendita dell'azienda in Australia, Regno Unito e Irlanda sono tornati completamente online dopo l'interruzione del servizio. McDonald's ha circa 40.000 punti vendita in tutto il mondo, di cui oltre 14.000 negli Stati Uniti.