Usa: Agricoltura urbana: da governo oltre 46,8 mln dollari per 186 progetti

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) accetterà richieste di sovvenzioni per sostenere l’agricoltura urbana e la produzione innovativa. Le domande andranno presentate il 9 aprile 2024 tramite Grants.gov.

"Questo programma di sovvenzioni si è rivelato molto popolare e di grande impatto negli ultimi anni e non vediamo l'ora di collaborare con più comunità a livello nazionale per rafforzare i sistemi alimentari locali e aumentare l'accesso a cibi sani", ha affermato Terry Cosby, capo del Natural Resources Conservation Service (Nrcs) dell'Usda, che guida l'Ufficio per l'agricoltura urbana e la produzione innovativa (Uaip) dell'Usda. “Questi progetti si aggiungeranno all’importante lavoro che le comunità stanno svolgendo per costruire la sicurezza alimentare nelle aree svantaggiate”.

Dal 2020, le sovvenzioni Uaip hanno investito più di 46,8 milioni di dollari in 186 progetti in tutto il Paese e fanno parte dell’ampio sostegno dell’Usda ai produttori urbani e innovativi. Le sovvenzioni Uaip sono disponibili per un'ampia gamma di individui ed entità, inclusi governi locali e tribali, organizzazioni no-profit e scuole. Ouaip fornisce sovvenzioni per due tipi di progetti, progetti di pianificazione e progetti di implementazione.

I progetti di pianificazione avviano o espandono gli sforzi di agricoltori, giardinieri, cittadini, funzionari governativi, scuole e altre parti interessate nelle aree urbane e suburbane. I progetti possono riguardare aree quali l’accesso al cibo, l’istruzione, le imprese e i costi di avvio per i nuovi agricoltori e lo sviluppo di piani relativi alla zonizzazione e ad altre esigenze della produzione urbana. Ad esempio, il progetto May James Urban Agriculture Park Planning a Charlotte, N.C. affronterà questioni significative tra cui i deserti alimentari, le disparità socioeconomiche, l’inattività fisica e i problemi di salute legati all’alimentazione progettando un parco agricolo urbano in un’area scarsamente servita. A Flagstaff, in Arizona, la contea di Coconino e i suoi partner svilupperanno, implementeranno e perfezioneranno un modello di educazione agricola comunitaria e culturalmente connessa per aumentare l’impegno nel sistema alimentare locale e aumentare la sicurezza alimentare per le popolazioni residenti bisognose.

I progetti di implementazione accelerano i modelli esistenti ed emergenti di pratiche agricole urbane, indoor e di altro tipo al servizio degli agricoltori e delle comunità. I progetti possono migliorare l’accesso al cibo locale, includere la collaborazione con organizzazioni partner e supportare le esigenze infrastrutturali, le tecnologie emergenti e le attività educative. Ad esempio, Flint River Fresh ad Albany, in Georgia, porterà cibo fresco e sano direttamente alla comunità e guiderà i residenti verso l’autosufficienza e l’imprenditorialità attraverso l’agricoltura urbana, inclusa una nuova serra idroponica, uno spazio per la spesa in una zona con scarso accesso al cibo e maggiori opportunità di sensibilizzazione e formazione. Grow It Forward a Manitowoc, nel Wisconsin, aumenterà la produzione alimentare e migliorerà l’accesso al cibo sano locale, istituirà un programma di formazione sull’agricoltura urbana e amplierà la capacità della fattoria idroponica esistente, dell’orto comunitario e della serra.