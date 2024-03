Biotecnologia e biomanufazione: UE propone un pacchetto di azioni

La Commissione Europea ha proposto oggi una serie di azioni mirate per promuovere la biotecnologia e la biomanufazione nell'UE. La comunicazione "Costruire il futuro con la natura" individua le sfide e gli ostacoli e propone di affrontarle, in linea con la comunicazione sulla competitività a lungo termine dell'UE. I progressi nelle scienze della vita, sostenuti dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale, e il potenziale delle soluzioni basate sulla biologia per risolvere questioni sociali e fare della biotecnologia e della biomanufazione uno dei settori tecnologici più promettenti di questo secolo, possono aiutare l'UE a modernizzare i settori dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'energia, degli alimenti e dei mangimi e l'industria. Inoltre, tali tecnologie possono contribuire a un'UE più competitiva e resiliente, che offra una migliore assistenza sanitaria ai suoi cittadini e riesca a realizzare le transizioni verde e digitale.

Il settore della biotecnologia e della biomanufazione dell'UE si trova ad affrontare diverse sfide: la ricerca e il trasferimento di tecnologia al mercato, la complessità normativa, l'accesso ai finanziamenti, le competenze, gli ostacoli alla catena del valore, la proprietà intellettuale, l'accettazione da parte del pubblico e la sicurezza economica.

Per questo motivo la Commissione propone una serie di azioni, la prima delle quali implica lo stimolare la ricerca e stimolare l'innovazione: Per contribuire a individuare i fattori trainanti e le strozzature dell'innovazione e dell'adozione delle tecnologie, la Commissione ha avviato uno studio per esaminare la posizione dell'UE rispetto ad altri leader mondiali nella generazione e nel trasferimento di biotecnologie emergenti all'industria della biomanutazione.

Per facilitare un uso più produttivo delle infrastrutture di ricerca, la Commissione esaminerà le modalità per accelerare lo sviluppo e l'utilizzo dell'acceleratore per l'innovazione delle biotecnologie industriali e la biologia sintetica (Ibissba dell'UE) come banca dati e rete di servizi digitali affidabili per il settore. Altro obiettivo è stimolare la domanda del mercato: per avere successo, i bioprodotti devono dimostrare il loro minore impatto ambientale rispetto, ad esempio, ai prodotti petrolchimici. La Commissione riesaminerà quindi la valutazione dei prodotti a base fossile e biologica per garantire l'equivalenza del trattamento e integrerà metodologie per lo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

Per accelerare la sostituzione delle materie prime fossili e stimolare la domanda e la diffusione sul mercato dei prodotti biofabbricati, la Commissione effettuerà una valutazione d'impatto approfondita della fattibilità dei requisiti in materia di contenuto biologico in specifiche categorie di prodotti e negli appalti pubblici. Inoltre, la Commissione esaminerà in che modo i prodotti non alimentari di origine biologica potrebbero affermarsi meglio attraverso l'etichettatura dei bioprodotti.