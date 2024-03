Giornata Acqua. UE: "Pace a rischio, senza accesso universale a risorse idriche"

La salute e la prosperità delle persone e del pianeta dipendono dalla stabilità del ciclo globale dell’acqua. A dichiararlo, in una nota congiunta, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, e il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius.

"Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la gestione non sostenibile e l’inquinamento hanno un impatto sulle risorse idriche in tutto il mondo", sottolineano Borrell e Sinkevičius, ricordando che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), 1 persona su 4 nel mondo non ha ancora accesso all’acqua potabile gestita in modo sicuro. Quasi la metà della popolazione mondiale non ha accesso a servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro.

"Con l’intensificarsi della scarsità d’acqua", prosegue la nota dei due funzionari UE, "la crescente concorrenza per le sempre più scarse risorse di acqua dolce minaccia la stabilità tra e all’interno delle nazioni attraverso conflitti, spostamenti o migrazioni. E l’acqua viene utilizzata troppo spesso anche come arma di guerra. Non può esserci pace senza l’accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri e puliti per tutti".

Il tema globale di quest'anno per la Giornata Mondiale dell'Acqua si concentra sullo sfruttamento dell'acqua per la pace. "La gestione delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera in materia di acqua sono strumenti potenti per la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace", prosegue la nota. "L’Unione Europea sta lavorando per migliorare l’accesso all’acqua e/o ai servizi igienico-sanitari per 70 milioni di persone entro il 2030. Si sta anche impegnando per proteggere, conservare e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua".

Basandosi sui risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2023, l’UE incoraggia gli sforzi congiunti verso un’efficace governance multilaterale. L’acqua, compreso il nesso tra sicurezza idrica e sicurezza, deve essere un argomento prioritario nei processi multilaterali. "La resilienza idrica è essenziale per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e per combattere il cambiamento climatico". Pertanto, affermano Borrell e Sinkevičius, "l'UE invita i partner e le parti interessate a portare avanti queste discussioni anche durante la Settimana verde dell'UE del 2024, il 29 e 30 maggio. Con lo slogan “Vedi l’acqua in modo diverso”, l’UE invita tutti a cambiare il modo in cui vediamo, utilizziamo e gestiamo l’acqua, sensibilizzando sulle numerose soluzioni idriche disponibili. L’accesso universale all’acqua e ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano", conclude la nota. "Garantire l’acqua significa garantire la pace e la sostenibilità".