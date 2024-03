Agricoltura rigenerativa: Bayer e Trinity Agtech uniscono le forze

Bayer ha annunciato una partnership con la società Trinity Agtech con sede nel Regno Unito. Nell’ambito degli sforzi di Bayer per promuovere l’agricoltura rigenerativa, la piattaforma Sandy di Trinity Agtech sarà determinante per la Carbon Initiative di Bayer nella regione Emea nella misurazione e nel monitoraggio del carbonio a livello di azienda agricola. Inoltre, la cooperazione consentirà lo sviluppo personalizzato delle soluzioni Bayer per le esigenze degli operatori della catena del valore e dei coltivatori sulla base delle capacità di Trinity. Sfruttando le forze scientifiche, digitali e agronomiche da entrambe le parti, il risultato è un ecosistema agricolo rigenerativo unico, che sviluppa risorse di alta qualità per un mercato che deve impegnarsi per risultati tangibili e credibili.

La European Carbon Initiative è vitale per la strategia complessiva di Bayer volta a dare forma ad un’agricoltura rigenerativa. Ciò implica il rendere l’agricoltura più produttiva e resiliente ripristinando al contempo le risorse naturali. Avviata nel 2021, la Carbon Initiative comprende ora molteplici progetti su misura con grandi aziende della filiera alimentare e del valore agricolo. Oggi, gli agricoltori di diversi paesi europei e le aziende della filiera alimentare e agricola collaborano con questi partner per ridurre le emissioni di carbonio e sequestrare il carbonio nel suolo. I risultati del progetto mostrano che i coltivatori che utilizzano pratiche rigenerative emettono in media il 15% in meno di carbonio rispetto agli agricoltori convenzionali. Entro il 2025, Bayer prevede di aumentare in modo significativo il numero di progetti relativi alla catena del valore alimentare e agricola e il numero di agricoltori che partecipano a programmi di catena del valore poiché la European Carbon Initiative passerà dalla fase pilota alla fase di espansione per i progetti commerciali.

Per supportare questi obiettivi, un monitoraggio, un reporting e una verifica affidabili (MRV) sono fondamentali affinché tutti gli attori della catena del valore alimentare siano conformi alle terze parti, alle linee guida globali, agli organismi di certificazione e ai requisiti normativi. Con Sandy, Trinity Agtech ha sviluppato una piattaforma basata su cloud di nuova generazione, affidabile e facile da usare, in cui gli agricoltori e gli sviluppatori di progetti riuniranno tutti i loro dati in un unico posto per creare un registro basato sui fatti e basato sui dati primari delle condizioni naturali di un'azienda agricola. capitale. Ciò consente all’agricoltore di valutare il bilancio del carbonio dell’azienda agricola e le opzioni future.

“La nostra collaborazione con Trinity offre molti vantaggi agli agricoltori e ai nostri partner nella catena del valore alimentare che desiderano rispettare i loro impegni di riduzione del carbonio e vogliono sostenere pratiche rigenerative in agricoltura”, ha affermato Lionnel Alexandre, Carbon Business Venture Lead per l’Europa, Medio Oriente Oriente e Africa presso la Divisione Crop Science di Bayer. “Abbiamo bisogno di tecnologie di misurazione e analisi dei dati affidabili per verificare la riduzione e il sequestro del carbonio nelle aziende agricole. Trinity contribuisce con la sua piattaforma all’avanguardia riconosciuta da molti esperti in tutto il mondo”.

I modelli e i quadri analitici di Trinity sono conformi a livello nazionale e internazionale con gli standard IPCC e altre linee guida globali chiave, come Ghg-P, oltre alla precedente verifica rispetto alle metodologie Iso 14.064 e 14.067. Il distintivo comitato scientifico di Trinity Agtech comprende i maggiori esperti internazionali per garantire la valutazione più accurata possibile per l’agricoltore con i dati disponibili. Un recente studio commissionato dal Dipartimento britannico per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) su 81 calcolatori di carbonio ha posizionato il software Sandy di Trinity al primo posto nella valutazione dell’impronta di carbonio delle aziende agricole e del capitale naturale.

“Siamo orgogliosi dell’impegno di Bayer verso un’analisi della sostenibilità credibile e affidabile e del loro potere nel promuovere la prosperità e il progresso ambientale della catena di approvvigionamento alimentare e agricola. Trinity è lieta di essere il partner analitico scelto da Bayer in questo programma vitale”, ha affermato Hosein Khajeh-Hosseiny, fondatore e presidente esecutivo di Trinity.

Tutte le soluzioni digitali e basate su cloud di Bayer e dei suoi partner soddisfano o superano i requisiti globali sulla privacy dei dati e forniscono archiviazione dei dati negli ambienti cloud più affidabili del mondo con offerte di sicurezza leader. Inoltre, gli agricoltori possiedono e controllano i dati della loro azienda agricola. Decidono cosa condividere e quali dati rendere disponibili.

Una delle priorità strategiche di Bayer è contribuire a dare forma all’agricoltura rigenerativa investendo in innovazioni che aumentino la produzione alimentare, i redditi agricoli e la resilienza climatica, proteggendo e ripristinando al tempo stesso la natura. In linea con gli obiettivi politici dell’E-Green Deal, Bayer sta lavorando alla decarbonizzazione della catena del valore alimentare concentrandosi sulle attività degli agricoltori e collegandoli con le aziende della catena del valore alimentare. L’idea è quella di premiare i coltivatori che adottano pratiche di agricoltura rigenerativa come l’uso di colture di copertura, la riduzione della lavorazione del terreno, le rotazioni delle colture e l’applicazione di azoto di precisione. Queste attività sequestrano il carbonio nel suolo migliorandone al contempo la salute, la resilienza e la produttività, oltre a limitare le emissioni. Le tecnologie digitali sono importanti facilitatori per questi sforzi.