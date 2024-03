Cvc: dopo l'Italia, shopping iberico per il fondo inglese

Dopo il recente shopping italiano con l'acquisizione de La Piadineria (vedi articolo EFA News), il fondo inglese Cvc, uno dei principali gestori di private markets a livello globale, annuncia l’investimento in Grupo Monbake, leader nel settore degli impasti surgelati in Spagna, per sostenerne l’ulteriore crescita. Cvc acquisirà l’intera partecipazione in Grupo Monbake precedentemente detenuta da Ardian, una delle principali società di private equity al mondo, e dai suoi co-investitori in questo progetto: Alantra, Artá e Landon. Il prezzo della transazione non è stato reso noto.

Monbake è stata creata nel febbraio 2018, quando Ardian ha acquistato le aziende Berlys e Bellsolá, indipendentemente, con l'obiettivo di guidare il settore degli impasti surgelati in Spagna. Durante gli anni in cui Ardian ha fatto parte di Monbake, l'azienda ha consolidato la propria posizione come uno dei tre principali produttori e distributori di pasticceria surgelata a livello nazionale, con una solida struttura commerciale e industriale e un'ampia rete di negozi.

Dopo sei anni di sostegno alla crescita nazionale e globale dell'azienda e con gli obiettivi iniziali raggiunti, Ardian ritiene che il ciclo di investimento si sia concluso, e permette a Cvc di guidare la prossima fase di crescita di Monbake. Il nuovo azionista vanta una profonda esperienza nel settore e approva la tabella di marcia definita per la società: sosterrà le operazioni quotidiane dell'azienda, sottolinea il comunicato ufficiale, "e si impegna a sostenere l'attuale team di gestione e la strategia di espansione globale", oltre all'attuale attenzione verso l'occupazione, la qualità, l'innovazione, l'impegno per i rapporti a lungo termine con i fornitori e l'assistenza ai clienti in oltre 30 Paesi in cui opera attualmente.

"Desideriamo ringraziare Ardian per il forte sostegno e l'impegno profuso nella crescita di Monbake negli ultimi sei anni -sottolinea Aurelio Antuña, ceo di Monbake-. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi della decisione di Cvc di supportare la nostra azienda nella sua fase di consolidamento e di continua crescita. Siamo convinti che Cvc sia il partner giusto per portare Monbake al livello successivo".

"Siamo onorati di diventare il nuovo partner di Monbake, offrendo la nostra esperienza e la nostra comprovata esperienza nel settore per supportare la crescita della società -aggiunge José Antonio Torre de Silva, Partner di Cvc-. Abbiamo piena fiducia nel team di gestione e lavoreremo a stretto contatto con loro per implementare la strategia di crescita globale dell'azienda e rafforzare le sue capacità di innovazione per strategia di crescita globale dell'azienda e rafforzare le sue capacità di innovazione per garantire la sua posizione di leader del settore".