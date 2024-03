Conti 2023 in chiaroscuro per le cucine Somec

Somec, azienda specializzata in cucine e interni per navi, ha approvato i risultati dell'esercizio 2023 chiuso con ricavi in crescita del 12,8% a 371 milioni di Euro grazie alla crescita organica (+9,2%) e alle acquisizioni (+3,6%). Scende l'ebitda 2023 pari a 18,2 milioni di Euro rispetto a 23,2 milioni dell’esercizio precedente, "prevalentemente a causa di fattori non ricorrenti", sottolinea il comunicato ufficiale della società. La perdita dell’esercizio è di 10,4 milioni di Euro rispetto al +500 mila Euro dell’esercizio precedente. Un calo, spiega la nota della società, conseguente all'impatto di "eventi non ricorrenti e della valorizzazione dell’opzione put&call su una società acquisita che sta performando sopra le aspettative di piano". La posizione finanziaria netta ante-IFRS 161 è pari a 60,1 milioni di Euro in aumento rispetto a 54,3 milioni dell’esercizio precedente).

Il backlog totale del gruppo al 31 dicembre 2023, che si svilupperà in un orizzonte temporale compreso tra l’esercizio corrente e il 2031, è pari 752,4 milioni di Euro. Il gruppo conferma "la solidità e resilienza del business storico, quello dedicato ai Sistemi ingegnerizzati di architetture navali, che è stato nominato di recente “Horizons” e ha chiuso il 2023 a 214,6 milioni di Euro 214,6 il 10,8% in più rispetto al 2023. Allo stesso tempo, sottolinea la nota, i risultati 2023 "mettono in luce il forte potenziale di crescita del segmento Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati, che ha riportato un incremento del 37,3% avvicinandosi alla soglia di 100 milioni di Euro (95,7 milioni)". In calo, invece, la business unit Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali, che ha chiuso l'esercizio 2023 a 60,4 milioni di Euro, il 7,2% in meno rispetto al 2022.

"La riduzione -sottolinea la nota- è imputabile ad un leggero rallentamento nella realizzazione di sistemi di cucina per l’ambito navale e ad una riduzione dei volumi per le linee di prodotto cucine professionali su misura e prodotti per la refrigerazione. In controtendenza è da segnalare invece l’aumento dei ricavi per i prodotti relativi ai forni industriali per pizze che, anche grazie alla penetrazione nel mercato U.S., hanno fatto registrare un incremento dei volumi".

“La crescita dei ricavi nel 2023 dimostra come il nostro gruppo operi in business in grande fermento, sia in Europa che negli Stati Uniti, e riesca ad esprimere dinamismo e capacità di adattamento all’evoluzione dei mercati -spiega Oscar Marchetto, presidente di Somec-. Allo stesso tempo, i risultati dell’anno evidenziano criticità causate da alcuni eventi straordinari e circoscritti, le cui conseguenze hanno impattato in maniera significativa sulla marginalità. Per questo abbiamo attuato diverse misure di riorganizzazione interna ed investimenti sui processi e sulla loro digitalizzazione che favoriranno un progressivo recupero a partire già dall’esercizio in corso".

"Guardo con favore al futuro -prosegue Marchetto-, anche grazie alle acquisizioni realizzate e al conseguente allargamento del business, certo che il nostro bagaglio di competenze e l’attrattività del Made in Italy di cui siamo portatori, continueranno a richiamare nuovi committenti”.