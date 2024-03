Accordo Mercosur: Francia si mette ancora di traverso

A Emmanuel Macron l'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur continua a non andare giù. Dopo essersi pronunciato negativamente sul trattato già lo scorso gennaio (leggi notizia EFA News), il presidente francese è stato artefice di una nuova "fumata nera" durante il vertice franco-brasiliano a San Paolo. “Per come è stato negoziato oggi, è un pessimo accordo, per voi e per noi”, ha detto Macron durante il confronto. In particolare, il numero uno dell'Eliseo non ha apprezzato l'assenza di considerazioni sui temi ecosostenibili. Da qui la proposta di rinegoziare l'intesa "alla luce dei nostri obiettivi e della realtà", producendo un testo che sia "responsabile dello sviluppo, del clima e della biodiversità”.

Se da un lato, la controparte brasiliana aveva espresso soddisfazione per i contenuti dell'accordo, il governo francese ha continuato ad esprimere riserve, riferendo il punto di vista degli agricoltori transalpini, che, in particolare, ritengono la parte relativa alle importazioni di carne bovina non rispettino gli standard richiesti dall'UE. “Abbiamo ancora tempo”, ha dichiarato il ministro delle Finanze brasiliano Fernando Haddad, nel corso del vertice. “È vero, abbiamo perso un’opportunità alla fine dello scorso anno, ma non dobbiamo rinunciare a questo accordo”, ha aggiunto il ministro, ricordando che il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, ha investito molto tempo nell'accordo e continuerà ad impegnarsi per un rapporto sempre più stretto con il mercato europeo.

All’inizio di questo mese i funzionari europei avevano affermato che “progressi decisivi” sarebbero stati possibili entro luglio. Macron ha anche chiesto maggiori investimenti diretti da parte delle aziende brasiliane in Francia e ha affermato che i due paesi potrebbero cooperare per investire in mercati terzi, in particolare in Africa. Ai prossimi vertici del G20 e della Cop in Brasile, il presidente francese ha dichiarato di voler spingere per ulteriori standard internazionali per incentivare finanziariamente banche, aziende e investitori a decarbonizzare i processi industriali e preservare meglio l’ambiente. “Dobbiamo andare molto più velocemente, molto più forte, molto più lontano”, ha detto Macron.