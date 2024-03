Ivs group, altro anno di crescita

Bilancio 2023 approvato per quanto concerne IVS Group, eader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici perla somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). Il consiglio d'amministrazione ha approvato i conti chiusi con un fatturato consolidato pari a 726,2 milioni di Euro, il 34% in più rispetto al 2022, un ebitda adjusted a 116,2 milioni di Euro (+26,2%) e un utile netto pari a 17,6 milioni di Euro (+131,2%) con un utile netto adjusted attestato a 13,8 milioni di Euro (+66,4%). L'indebitamento finanziario netto è pari a 421,1 milioni di Euro.

Le vendite per settori in cui sono suddivise le attività del gruppo riportano un 2023 che per le attività di gestione vending si è chiuso con vendite pari a 562,3 milioni di Euro, +24,3% rispetto al 2022. L'Italia svetta con 463,4 milioni di Euro di fatturato, segue la Francia (49,9 milioni di Euro), la Spagna (37,3 milioni). Per quanto riguarda il settore delle attività di rivendita il fatturato 2023 è stato pari a 131,6 milioni di Euro, +97,9% rispetta al 2022.

Le attività del settore horeca hanno fruttato ricavi per 21,7 milioni di Euro, +108,4% rispetto al 2022. Nel vending, il numero totale di erogazioni del gruppo al 31 dicembre 2023 ha sfiorato il miliardo, risultando pari a 991,5 milioni di Euro da 827,2 milioni del 2022 (+19,9%). Le acquisizioni realizzate nel corso dell’anno, hanno contribuito pro-rata alle vendite del 2023 per circa 1,4 milioni di Euro.

“Il 2023 è stato un altro anno di crescita, ma soprattutto di consolidamento delle importanti operazioni realizzate a luglio 2022 -sottolinea Paolo Covre, presidente di IVS Group-. L’integrazione delle nuove realtà acquisite, procede positivamente, come da piani e implica sia l’ottimizzazione delle risorse, sia lo sviluppo di nuove competenze di mercato. Un lavoro impegnativo, ma indispensabile in uno scenario macroeconomico e di consumi complesso come l’attuale. Un lavoro che porrà le basi per un gruppo IVS ancora più forte e riconosciuto, in Italia e in Europa”.

Secondo quanto riporta il comunicato ufficiale della società, "maggiori volumi di vendite per il gruppo potranno venire da nuovi contratti, alcuni anche di grande rilevanza, come quello con il gruppo Stellantis in quattro nazioni europee, per cui sono state avviate le installazioni e i primi servizi. La presenza di importanti fabbriche, oltre che in Italia e Francia, anche in Germania e Polonia, in cui IVS ha una presenza recente, rappresenta una base su cui costruire maggiore efficienza logistica e capacità di servire tali mercati".