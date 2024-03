Grandi manovre a casa di Alice Pizza

Grandi manovre in casa di Alice Pizza, la catena controllata da IDea Taste of Italy (fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr) che il mese scorso in collaborazione con Chef Express ha aperto la prima pizzeria in un aeroporto (vedi articolo EFA News). Secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, proprio Idea Taste of Italy (che controlla la catena dal 2019) avrebbe iniziato a trattare con alcuni fondi in ottica di cessione della catena di pizzerie.

In lizza tra i pretendenti ci sarebbe il private equity Clessidra, che al momento ha in portafoglio alcune aziende del food&beverage, ma non catene foodservice: un esempio è il tè Everton, acquisito l'anno scorso a maggio (vedi articolo EFA News) o Molino Nicoli, di cui il fondo ha ottenuto pochi mesi fa l’esclusiva per negoziare l’investimento nell’azienda (vedi articolo EFA News).

IDeA Taste of Italy, fondo italiano gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, aveva acquisito nel marzo 2019 il 70% di Me&Alice srl, la società di gestione della catena (vedi articolo EFA News): successivamente, è nata Alice Pizza S.p.a, frutto della fusione per incorporazione di Alice Pizza Holding S.r.l. in Me&Alice S.r.l., quest’ultima trasformata in società per azioni e rinominata, appunto, Alice Pizza S.p.a. Ad Alice Pizza viene attribuito un giro d’affari complessivo stimato in circa 100 milioni di Euro.

L'exit di Dea Capital da Alice Pizza è nell'aria dall'inizio di quest'anno o almeno risulta una delle operazioni più attese dagli esperti di m&a. Di fatto, dicono gli analisti, rientra nella strategia del private equity, al termine di un percorso di sviluppo di circa 5 anni. Guidata dall’ad Claudio Baitelli, Alice Pizza conta su circa 200 punti vendita: quelli a gestione diretta sono circa la metà e fanno capo alla controllata Alice Pizza Negozi (34 milioni di Euro di ricavi nel 2022. Gli altri punti vendita sono in franchising.