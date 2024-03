Usa: governo investe 124 mln in rinnovabili e fertilizzanti

Il segretario del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) Tom Vilsack ha annunciato un investimento di 124 milioni di dollari in progetti di produzione di energia rinnovabile e fertilizzanti in 44 Stati. L'obiettivo è ridurre i costi energetici, generare nuovo reddito e creare posti di lavoro per gli agricoltori, gli allevatori, i produttori agricoli e le piccole imprese rurali statunitensi.

Il segretario ha fatto l’annuncio durante una visita all’Università del Nebraska Omaha, dove ha discusso gli sforzi dell’Usda sotto l’amministrazione Biden-Harris per investire nelle comunità rurali a livello nazionale. La maggior parte dei progetti annunciati in questa occasione sono finanziati dall’Inflation Reduction Act del presidente Joe Biden, attraverso il programma Rural Energy for America. Un ulteriore progetto è finanziato dal programma di espansione della produzione di fertilizzanti. Nel complesso, questi finanziamenti portano avanti l’agenda del presidente Biden Investing in America, per far crescere l’economia della nazione, aumentando la concorrenza nei mercati agricoli, riducendo i costi ed espandendo l’energia pulita.

“Sotto l’amministrazione Biden-Harris, l’Usda è impegnata a garantire che agricoltori, allevatori e piccole imprese traggano benefici diretti sia da un’economia basata sull’energia pulita che da una forte catena di approvvigionamento statunitense”, ha affermato il segretario Vilsack. “Gli investimenti annunciati oggi amplieranno l’accesso ai sistemi di energia rinnovabile e ai fertilizzanti domestici, il tutto creando allo stesso tempo posti di lavoro ben retribuiti e facendo risparmiare denaro alle persone che potranno poi reinvestire nelle loro imprese e comunità”.

L’annuncio di oggi prevede un investimento di oltre 120 milioni di dollari in 541 progetti del Programma Rural Energy for America (Reap) in 44 Stati. Attraverso il programma Reap, l’Usda fornisce sovvenzioni e prestiti per aiutare i produttori agricoli e i proprietari di piccole imprese rurali a espandere l’uso dell’energia eolica, solare e di altre forme di energia pulita e a migliorare l’efficienza energetica. Queste innovazioni li aiutano ad aumentare il loro reddito, a far crescere le loro attività, ad affrontare il cambiamento climatico e a ridurre i costi energetici. Il programma Reap fa parte dell’iniziativa Justice40 del presidente, che fissa l’obiettivo di fornire il 40% dei benefici complessivi di alcuni investimenti federali alle comunità svantaggiate a causa di investimenti insufficienti e sovraccaricate dall’inquinamento.