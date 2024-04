Vinitaly/3. Tutte le novità di Fantini Wines

Vinitaly 2024 vedrà, tra le altre presenze, quella di Fantini Wines. Con “Don Camillo Edizione Gold” s’afferma un nuovo classico contemporaneo, che affianca i best sellers Three Dreamers, Edizione Cinque Autoctoni e Calalenta. Dalla consociata iberica Finca Fella, invece, ecco il restyling della linea Cala Rey, nettari ora racchiusi in bottiglie dall’etichetta caratterizzata dalla tecnica della doppia colatura d’oro in rilievo

S’avvicina l’atteso appuntamento annuale con la rassegna scaligera (56° edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati, a Verona da domenica 14 a mercoledì 17 aprile) "e qui da noi si respira tantissimo entusiasmo", spiega Giulia Sciotti, marketing manager di Fantini Wines, l'azienda vitivinicola fondata dal padre Valentino nel 1994 in Abruzzo. "La platea sarà molto importante, ci saranno molti operatori soprattutto dall’estero", specie quest’anno, perché, prosegue Sciotti, "un po’ tutti hanno notato invece un’affluenza inferiore alle previsioni" al ProWein di Düsseldorf, l’altra manifestazione di riferimento del settore. A Vinitaly verranno ovviamente raccontati e degustati i best sellers del gruppo, dunque vini ormai ben noti e apprezzati dagli operatori e dai winelovers di tutto il mondo: tra questi Three Dreamers, di Edizione Cinque Autoctoni o di Calalenta.



Dietro al Don Camillo Edizione Gold Terre di Chieti Igt di Fantini c’è una storia commovente di dedizione verso il proprio territorio. Il Don Camillo è un tributo a Camillo De Iuliis, uno dei "three dreamers", i tre sognatori che fondarono Fantini nel 1994. Si tratta di un rosso intenso che vuole ricordare la personalità di De Iuliis, uomo cosmopolita, a lungo residente a Londra ma assai legato alla propria terra, lui che era nativo di Roseto degli Abruzzi. Per questo Don Camillo è un blend di Sangiovese all'85% (ossia di un'uva ampiamente coltivata in Abruzzo) e di Cabernet Sauvignon al 15%, dunque un vitigno internazionale. Dopo una macerazione di 20 giorni, è invecchiato per sei mesi in barrique. La bottiglia che custodisce questo nettare ne valorizza il contenuto: parliamo di “edizione gold” perché è tutta d'oro lucente con etichetta nera a contrasto.

In Spagna, Fantini Wines è presente con la sua cantina Finca Fella, nella zona di Alpera, a pochi km da Albacete, nella parte meridionale della regione, neanche sei chilometri di distanza dalla Comunidad Valenciana, un'ora e mezza di auto da Murcia, qualcosa meno per raggiungere il mare di Alicante. È un piccolo paradiso per le uve: presenta vigneti vecchissimi con impianti ad alberello di oltre 100 anni che crescono su un altopiano fino a 900 metri sul livello del mare. Vi si producono sia vini rossi che bianchi, con tre etichette di punta: il rosso El Maso, di grande struttura, 100% Garnacha Tintorera; poi la linea Altado, super-caratteristica, che si declina in un rosso Altado Monastrell, 100% Monastrell vivace, corposo con grande acidità e tannini nobili e levigati, e in un bianco Altado Verdejo, 100% da uve Verdejo, rotondo e lungo, con sentori di frutta bianca e un retrogusto di finocchio; e infine con l’altra linea Cala Rey, che è la vera novità del Vinitaly perché si presenterà con bottiglie completamente rinnovate.