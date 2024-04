Vinitaly/4. Landini mette in rassegna 140 anni di storia

Landini, marchio di trattori di proprietà della multinazionale Argo Tractors, taglia quest’anno il traguardo dei 140 anni di attività e fa il proprio debutto alla prossima edizione di Vinitaly in programma a Verona dal 14 al 17 aprile. Saranno esposti due modelli della famiglia dei trattori specialistici Rex4, rappresentanza della massima espressione di innovazione e tecnologia all’avanguardia, con design automotive e stile Made In Italy.

“A Verona porteremo i trattori specialistici che sono il risultato di una storia ultracentenaria", dichiara Alberto Morra, membro del comitato di direzione di Argo Tractors, "mezzi sempre più performanti e tecnologici, dove l'innovazione si unisce alla semplificazione, un obiettivo strategico per agevolare la gestione del lavoro in vigneto. Una storia che continuiamo a scrivere, con investimenti e progetti nel lungo periodo che hanno portato all’apertura, lo scorso gennaio, del nuovo stabilimento di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, adibito alla manifattura delle trasmissioni del nostro gruppo e che si affianca agli altri 5 impianti produttivi italiani”.

"Capolavoro apprezzato in tutto il mondo, il vino italiano è uno dei principali simboli del nostro Paese e a sottolinearlo è la grande competenza con la quale lo produciamo, così come noi costruiamo i trattori Landini, che da 140 anni orgogliosamente realizziamo nel distretto meccatronico della Motor Valley emiliana", sottolinea Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors. "La nostra partecipazione a Vinitaly sancisce dunque lo stretto legame con i terroir nazionali, a sostegno della crescita e dello sviluppo reciproco, veicolando nel mondo due eccellenze italiane”.

A Vinitaly, nell’area espositiva esterna tra i padiglioni 9 ed 11, il brand esporrà Rex 4-080 Plat e Rex 4-120GT RoboShift Dynamic, quest’ultimo fresco vincitore del premio Tractor of the Year 2024 nella categoria Best of Specialized, prestigioso riconoscimento ottenuto ad Agritechnica, in Germania. “Feel the change è il nuovo claim coniato per proiettare nel futuro la nostra tecnologia sostenibile, perché", aggiunge Danieli, "Landini sviluppa progetti innovativi grazie ad un lavoro di squadra che comprende, tra gli altri, un team tecnico costantemente indirizzato a soluzioni di processo, di servizio e di prodotto all’avanguardia, grazie anche ad investimenti annuali pari al 6% del fatturato. I nostri trattori per vigneto e frutteto sono quindi mezzi in grado di soddisfare le diversificate esigenze di tutti i clienti, attuali e potenziali che, senza dubbio, a Verona toccheranno con mano ed apprezzeranno le nostre eccellenze di prodotto. Da molti anni Landini affianca le più prestigiose cantine vinicole, orgogliosi di partecipare alla crescita e affermazione di autorevoli brand italiani nel Mondo”.