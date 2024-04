Milano 3.0 Next Gen. Living partner di “Grow with Nature” alla Design Week

Milano 3.0 Next Generation Living, il complesso residenziale nato dall’iniziativa di DeA Capital Real Estate Sgr per il tramite del suo fondo HighGarden sarà presente quest’anno alla Milano Design Week come main partner del progetto “Grow with Nature” di Stokke, presso Phyd Hub in Via Tortona 31.

Il tema del Fuorisalone 2024 “Materia Natura” e il progetto di Stokke sono in linea con la filosofia alla base di Milano 3.0 che sta nascendo in un’oasi urbana immersa e protetta da una cintura di verde. Il progetto di Milano 3.0 risponde alle esigenze che negli ultimi anni hanno caratterizzato le richieste delle famiglie le quali si sono orientate alla ricerca di soluzioni abitative al di fuori dei grandi agglomerati urbani, maggiormente in contatto con la natura. La ricerca di una qualità della vita migliore e di uno stile di vita più sano, porta ogni anno migliaia di persone a cercare un luogo in cui vi sia un miglior equilibrio fra le varie esigenze della quotidianità (il lavoro, la scuola e i servizi) ma che, allo stesso tempo e aspetto non oggi trascurabile, sia in linea con le disponibilità economiche delle nuove famiglie.

Recenti studi infatti hanno evidenziato come le motivazioni che hanno spinto a uscire dalle grandi città siano proprio qualità della vita, costi, spazio, salute e socialità unite alla volontà di non rinunciare ai principali servizi, alle comodità, alla sostenibilità e non da ultimo alla bellezza di un progetto d’architettura moderno e sostenibile. Grazie al supporto di Dils che ne cura la commercializzazione, le famiglie potranno conoscere Milano 3.0 e il concept del Next Generation Living nel cuore del Tortona District, in uno spazio dove sarà possibile scoprire la nuova dimensione del vivere, caratterizzata da ritmi e stili di vita più lenti in cui la natura gioca un ruolo fondamentale, sia realtà anche a Milano

Domenica 21 Aprile dalle 16.00 alle 17.00, per portare live il concept “Live with Nature”, Milano 3.0 offre alle famiglie e a bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi, il workshop gratuito “Giardino in cassetta”. I piccoli ospiti si trasformeranno in giardinieri e con la tecnica dell'origami creeranno la propria “cassetta” da riempire con terra e semi di fiori colorati, trasformandola così in un piccolo giardino urbano. L’experience è realizzata con gli esperti di Kikolle Lab che durante tutta la settimana animeranno una serie di laboratori esperienziali a tema.