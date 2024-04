Ichnusa vara campagna contro l'abbandono delle bottiglie di birra

Davanti a una bottiglia di vetro lasciata per strada, in spiaggia o nella natura, quasi7 italiani su 10 provano indignazione e rabbia. Soprattutto in Sardegna, dove la sensibilità verso questo fenomeno è particolarmente sentita, tanto che per l’84% dei sardi l’abbandono di rifiuti nell’ambiente è il comportamento più grave e impattante sull’isola, anche più di quelli che possono causare incendi (73%) o spreco di acqua (53%). Non c’è da stupirsi, allora, se nella regione con il più alto consumo pro-capite di birra, il birrificio più famoso dell’isola lanci un aut-aut ai suoi consumatori: se abbandonate le nostre bottiglie nell’ambiente, non beveteci nemmeno.

Ad accendere i riflettori su questo problema una campagna di sensibilizzazione del birrificio Ichnusa che, assieme a LegambienteSardegna,si propone parte attiva percontrastare il fenomeno e sensibilizzare i sardi e non solo. Perché anche una piccola azione quotidiana, come raccogliere e smaltire una bottiglia di vetro abbandonata o assicurarsi di smaltire correttamente una bottiglia dopo il consumo, se fatta da molti, può generare un cambiamento. E far sì che la Sardegna resti un paradiso.

“Non possiamo girarci dall'altra parte di fronte all’abbandono del vetro nell’ambiente”, ha dichiarato Matteo Borocci, direttore del Birrificio Ichnusa. “Per contrastare il fenomeno e ridurre il nostro impatto, da anni promuoviamo il vuoto a rendere in Sardegna, che porta le nostre bottiglie ad essere riutilizzabili fino a100 volte in 20 anni. Ma sentiamo la responsabilità di fare di più, specie con l’arrivo della bella stagione, quando cresce la voglia di stare insieme fuori casa e, purtroppo, aumentano anche i comportamenti sbagliati. A quanti a fine serata abbandonano le nostre bottiglie in piazza, in spiaggia o nella natura, il nostro messaggio è chiaro: se tratti così la nostra birra preferiamo che tu non la beva affatto, scrive il birrificio in una nota. Siamo molto orgogliosi delle nostre birre, proprio per questo non vogliamo vederle contribuire al degrado della terra che amiamo. Da anni facciamo squadra con le comunità locali per tutelare la Sardegna e vogliamoinvitare tutti, ancora una volta, a riflettere e a fare la propria parte per preservare la nostra isola per le generazioni future.

Abbandono del vetro: italiani indignati ma 1 su 4 ammette di aver gettato via le bottiglie. La nuova campagna, che si chiamerà “Il Nostro Impegno” e verrà lanciata in vista dell’estate, quando la pressione turistica sulla Sardegna è più forte, accende l’attenzione sul fenomeno così dannoso per l’ambiente.Anche attraverso i numeri. Secondo la prima ricerca in Italia dedicata al fenomeno -prosegue la nota-, condotta per conto del birrificio, per 1 italiano su 2 l’abbandono dei rifiuti di vetro è diffuso. 6 italiani su 10 (7 su 10 in Sardegna), affermano che se vedono una bottiglia di vetro abbandonata nell’ambiente la raccolgono (anche se non è la loro). Il 67%riconducel’abbandono del vetro principalmente ai comportamenti sbagliati dei giovani nella fascia 18-34 anni. Ma quando poi si va a indagare meglio, si scopre che 1 italiano su 4 ha ammesso di aver abbandonato, una o più volte, bottiglie di vetro per strada o nell’ambiente .In altre parole, è chiaro che per risolvere un problema complesso serve l’impegno di tutti, a cominciare dal proprio.

Le 7 azioni di pulizia del birrificio con Legambiente. Ichnusa scenderà in campo in prima persona. I dipendenti del birrificio di Assemini si uniranno ai volontari di Legambiente Sardegna in giornate di pulizia dei luoghi della movida di sette località sarde:Cagliari, Alghero,Quartu S. Elena, Olbia, Oristano, Sassari e Villasimius. Momenti di aggregazione e responsabilità con cui il birrificio si mette in gioco e, attraverso il primo gesto concreto, vuole dare il buon esempio.