Sanpellegrino: Smoked Americano, un cocktail a prova di barbecue

La primavera è ormai inoltrata ma la stagione dei barbecue è appena cominciata. Con l’arrivo del bel tempo, infatti, milioni di italiani si preparano alle attesissime grigliate, che sia sul balcone, in terrazzo o in giardino in compagnia di amici e parenti. Un’occasione conviviale e spensierata per evadere dalla frenetica quotidianità ma anche per sperimentare nuove tecniche di cottura e nuove ricette.

E le Bibite Sanpellegrino, per omaggiare tutti gli amanti del Bbq, danno vita ad un cocktail che ricorda le griglie roventi e fumanti: lo Smoked Americano. Un drink analcolico dal sapore affumicato, realizzato da Lorenzo Uberti, Bar Manager di Hortus di Bergamo, che si sposa perfettamente con i gusti decisi ed aromatici della griglia. Il barbecue - da barbecoa, l’antichissimo metodo di cottura dei nativi delle Americhe – è ormai diventato parte dell’identità culinaria italiana, amato e utilizzato dall’88% degli italiani.

Tuttavia, ciò che un tempo era considerata una semplice occasione per grigliare carne, si è trasformata in una festa gastronomica inclusiva che abbraccia una vasta gamma di sapori e preferenze alimentari. Sempre più persone, infatti, stanno sperimentando nuovi gusti, accostando o sostituendo ai classici hamburger e arrosticini, pesce, verdure ma anche frutta come ananas, anguria o pesche. Un cambio di abitudini che si riflette anche nel mondo dei drink: non più solo birre o vino, ma anche cocktail a nullo o basso contenuto alcolico, in linea con le ultime tendenze nazionali ed internazionali che puntano alla sobrietà2. Ecco perché le Bibite Sanpellegrino, insieme ad Hortus, hanno dato vita allo Smoked Americano, una versione rivisitata e fiammante del celebre drink “Americano” che sposa appieno la Sobrietà all’italiana, trend coniato lo scorso anno dalle Bibite Sanpellegrino per identificare chi sceglie la sobrietà come stile di vita.

Smoked Americano si inserisce all’interno della drink list sobria ma ricca di gusto e creatività realizzata dalle Bibite Sanpellegrino e arricchita, quest’anno, da nuove ed inedite proposte. Protagonisti del drink sono Silver Cocktail Sanpellegrino, che aggiunge frizzantezza e note speziate, Vermouth analcolico – che dona invece al cocktail il colore acceso - e Smoked syrup Polot 1882, che dà il gusto affumicato alla ricetta. “Un drink pensato per i palati più fini e ricercati", dichiara Uberti. "Un’attenzione particolare, inoltre, è stata data al mix di ingredienti, tutti rigorosamente made in Italy. Con i suoi sapori leggermente speziati e le note agrumate, Smoked Americano è un drink adatto a tutte le ore del giorno, dal barbecue serale fino alla grigliata del primo pomeriggio”.

Per preparare il cocktail basterà unire in un mixing Glass colmo di ghiaccio tutti gli ingredienti, tra cui lo sciroppo Smoked Polot 1882, il Vermouth rosso analcolico e Silver Cocktail Sanpellegrino. Una volta mescolati gli ingredienti, basterà filtrarli in un Tumbler basso colmo di ghiaccio e aggiungere un rametto di timo come guarnizione.

Smoked americano

Ingredienti:

Sanpellegrino silver cocktail Cl.8

Vermouth analcolico Cl. 2

Smoked syrup Polot 1882 cl1,5

Preparazione: Versare in un mixing glass ben colmo di ghiaccio 1,5 cl di sciroppo Smoked Polot 1882. Successivamente aggiungere 2cl di Vermouth rosso analcolico e per concludere 8cl di Silver Cocktail Sanpellegrino. Dare una leggera mescolata per mixare gli ingredienti al meglio e filtrare tutti gli ingredienti in un tumbler basso ben colmo di ghiaccio. Infine, decorare con un piccolo rametto di timo.