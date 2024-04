Spagna: 207,87 mln euro dalla Pac alle comunità autonome

In Spagna, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato oggi la distribuzione territoriale tra le comunità autonome di otto crediti per un importo complessivo di 207,87 milioni di euro per finanziare gli interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agraria Comune (Pac) e diverse azioni riguardanti la competitività e la qualità della produzione destinata al mercato, la salute delle piante e degli animali e il programma comunitario di sostegno alla produzione agricola (Posei) delle Isole Canarie.

Il ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas ha sottolineato che questa nuova dotazione di fondi del Bilancio Generale dello Stato costituisce “un altro esempio del coinvolgimento e dell'impegno del Governo a favore dell'ambiente rurale e del settore primario, con agricoltori e allevatori". Si tratta di quasi 208 milioni di euro per mantenere la competitività del settore agricolo e rafforzare la produzione agroalimentare spagnola.

L'autorizzazione alla distribuzione dei fondi si concretizza in due accordi, uno di credito, per 158,2 milioni di euro, in misure di sviluppo rurale della Politica Agricola Comunitaria (Pac), e un altro per 49,6 milioni in diverse linee di azione nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento. Il credito principale, per un importo di 158.196.035,47 euro, è destinato al finanziamento degli interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) corrispondenti al primo anno di attuazione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune (Pac) 2023-2027.

Per questo periodo, lo Stato fornirà alle comunità autonome il 30% del finanziamento nazionale e, per effettuare questa distribuzione dei fondi, sono stati utilizzati i criteri concordati con le comunità autonome nel maggio 2023. Una volta autorizzata dal Governo, la distribuzione dei fondi sarà sottoposta all'esame della Conferenza settoriale sull'agricoltura e lo sviluppo rurale, che si terrà venerdì prossimo, 19 aprile.

Le misure di sviluppo rurale sostengono varie azioni volte a migliorare la competitività e la sostenibilità del settore agroalimentare, nonché progetti imprenditoriali. I fondi sono destinati, tra le altre cose, a modernizzare le industrie agroalimentari, a promuovere la produzione biologica, ad aiutare gli agricoltori e gli allevatori che svolgono la loro attività in aree con limitazioni naturali o a incoraggiare l’inserimento dei giovani e facilitare così il ricambio generazionale.

Nell'ambito del programma Competitività e Qualità delle Produzioni e dei Mercati, è stato autorizzato un credito di 4,5 milioni di euro per la linea a favore dell'apicoltura. Per la ripartizione di tale importo è stato preso in considerazione il numero di alveari iscritti nel Registro degli allevamenti zootecnici (Rega) e, tra l'altro, sarà finanziato il programma ufficiale di sorveglianza degli attacchi e delle malattie negli alveari, in particolare in la varroatosi.