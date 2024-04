Plasmon, a Latina cuore del made in Italy a misura di bambino

Plasmon, brand storico nazionale che ha cresciuto generazioni di italiani, ha colto l’occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Mimit e celebrata il 15 aprile, per rinnovare il suo impegno nel sostenere la corretta alimentazione dei più piccoli. Le istituzioni locali, sottolinea il comunicato ufficiale dell'azienda, "hanno scelto di celebrare la prima Giornata nazionale del made in Italy nello stabilimento Plasmon di Latina", un’eccellenza italiana nel mondo su cui l’azienda ha deciso di puntare negli ultimi anni investendo 20 milioni di Euro con l’obiettivo di offrire alle famiglie prodotti per l’infanzia sempre più innovativi e di qualità.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per i vertici di Plasmon per rinvolgere un invito al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giovane mamma sensibile al percorso di crescita dei bambini e da sempre attenta alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo, a visitare lo stabilimento e celebrare questo polo di eccellenza insieme alle oltre 300 famiglie dei lavoratori.

“Il Made in Italy può e deve essere anche a misura di bambino -sottolinea Luigi Cimmino Caserta, responsabile dei Rapporti istituzionali di Kraft Heinz per Plasmon-. I bisogni nutrizionali dei bambini non sono quelli di un piccolo adulto, ma rispondono a precise istanze di salute in chiave di sviluppo, e sono, non a caso, regolati da norme specifiche dedicate alla fascia 0-3 anni. Un’attenzione che per Plasmon si estende dalla scelta delle materie prime ai processi di lavorazione, dai controlli di qualità, fino alla ricerca del packaging più sostenibile".

"Da tempo -aggiunge Cimmino Caserta- portiamo avanti un dialogo intenso e costruttivo con le Istituzioni nazionali e locali: grazie al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al ministero delle Imprese e del made in Italy, a Filiera Italia e a Coldiretti, abbiamo dato vita, infatti, ad un modello di filiera agroalimentare dedicata ai bambini ‘Made in Italy’.Lo stabilimento Plasmon di Latina è in questo un centro di eccellenza internazionale, oltre a rappresentare moltissime famiglie di questo territorio, che fanno parte della nostra storia".

"Lo stabilimento di Latina, inaugurato nel 1969, produce ogni anno 200 milioni di vasetti e 1,8 miliardi di biscotti ma, soprattutto, è la sede di lavoro di 300 persone che, grazie a questa possibilità, hanno costruito la loro vita nel capoluogo -sottolinea il sindaco del Comune di Latina, Matilde Celentano-. A nome dell’amministrazione che rappresento mi complimento con la Plasmon, che rappresenta anche la storia del nostro territorio, e che già in passato ha deciso di partecipare attivamente al bene collettivo, donando alla città un parco giochi per bambini”.

Plasmon, marchio italiano che nel 2024 compie 122 anni e di recente riconosciuto Marchio Storico, fa parte dell’azienda globale Kraft Heinz, che in Italia ha un fatturato di circa 280 milioni di Euro.