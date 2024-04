Efsa: parassiti rinvenuti in alcune specie ittiche

Molti dei pesci più comunemente allevati e consumati nell'area UE/Efta non presentano segni di parassiti che possano infettare l'uomo, ma in alcune specie d'allevamento ne sono stati rinvenuti. Occorrono quindi ulteriori dati per prevedere la presenza di determinati parassiti nel pesce allevato.

Sono questi i principali risultati di un parere scientifico dell'Efsa in cui si valutano anche nuovi metodi per individuare ed eliminare i parassiti dai pesci. Sebbene limitati, i dati scientifici provenienti dall'area UE/Efta indicano che molte specie di pesci d'allevamento destinate al mercato sono indenni da infezioni da parassiti zoonotici. Tra queste il salmone atlantico, la trota iridea, l'orata, il rombo, il moscardino, l'ippoglosso atlantico, la carpa e il pesce gatto europeo. L'Anisakis e altri parassiti sono stati tuttavia rinvenuti in spigole europee, tonno rosso dell'Atlantico, merluzzo e/o tinca prodotti in gabbie aperte in mare aperto o in bacini a flusso continuo.

I pesci prodotti in sistemi chiusi di acquacoltura a ricircolo di acqua filtrata e mangime trattato termicamente sono quasi sicuramente indenni da parassiti zoonotici. Tuttavia gli esperti dell'Efsa hanno concluso che sono necessari ulteriori dati per stimare la prevalenza di parassiti specifici nelle specie ittiche selezionate, nei vari sistemi di allevamento e nelle zone di produzione dell’area UE/Efta. Ciò fornirebbe un quadro completo delle varie combinazioni tra le principali specie ittiche d'allevamento e i loro parassiti.

Gli esperti hanno valutato nuovi metodi per individuare i parassiti zoonotici nei prodotti della pesca. Ad esempio metodologie a scansione UV e metodologie ottiche, molecolari e omiche. Hanno inoltre valutato metodi per inattivare tali parassiti. Il congelamento e il riscaldamento rimangono i metodi più efficaci per eliminarli. La ricerca in corso sta anche sondando l'efficacia di varie tecniche di lavorazione come la lavorazione ad alta pressione, il campo elettrico pulsato, l'essiccazione ad aria, la salatura a secco, la doppia salatura e l'uso di prodotti naturali.

Entro la fine dell'anno gli esperti dell'Efsa determineranno se e quali specie ittiche selvatiche provenienti da specifiche aree di pesca rappresentino un rischio per la salute pubblica a causa della presenza di parassiti zoonotici.

In allegato a questa EFA News, il testo integrale del parere scientifico Efsa.