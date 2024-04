Santa Margherita: vendite in calo, tiene l'export

Il gruppo vitivinicolo Santa Margherita ha chiuso il 2023 con vendite del valore di 255 milioni di euro. L'azienda registra così una perdita (-2%) rispetto al 2022 che, però, aveva registrato un boom (+18.2%) rispetto al 2021.

Il margine operativo lordo ha superato gli 84 milioni di euro, mentre l‘Ebitda copre il 33,2% del fatturato, in lieve calo su 2022 in entrambi gli indicatori. Complessivamente, Santa Margherita ha venduto il 27,3 milioni di bottiglie in 90 mercati, accusando un calo (-3%) anche in questo caso. E' invece in ascesa la quota dell’export sul fatturato complessivo, che si spinge oltre il 74%, in linea con il 2022 e in netta crescita sul 2020, quando si fermava al 65%.

In Nord America, dove notoriamente il calo dell'export vitivinicolo è particolarmente marcato, sia in Usa (-11%), sia in Canada (14,6 milioni di euro, -15,2%), Santa Margherita ha venduto vini per oltre 131 milioni di euro nel Usa (-3%) e 14,6 milioni in Canada (-7%), registrando performance superiori alla media.

L'Italia, che copre il 28,4% del fatturato complessivo del gruppo, Santa Margherita appare in buona salute nella distribuzione moderna (+3,4%), nell’Horeca (+5,9%) e nel normal trade (+4,4%): chiari segnali di ritorno alla normalità dopo il Covid e l'exploit dell'e-commerce.