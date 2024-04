Igd vende ipermercati e supermercati per far quadrare i conti

Immobiliare grande distribuzione SIIQ S.p.a ha firmato il contratto definitivo in esecuzione dell’accordo preliminare, reso noto al mercato lo scorso 23 febbraio (vedi articolo EFA News), sottoscritto con Sixth Street e società controllate da Starwood Capital e Prelios Sgr. L’operazione riguarda la cessione, da parte di Igd, di un portafoglio immobiliare per un valore pari a 258 milioni di Euro. I proventi dell'operazione andranno a ridurre l'indebitamento di Igd che si è rivelato particolarmente oneroso nell'ultimo bilancio 2023 chiuso chiuso con una perdita netta di gruppo pari a a 81,7 milioni di Euro, un rosso che ha portato l'azienda a cambiare il cda in modo da dare una sterzata ai conti (vedi articolo EFA News).

Il portafoglio è composto da 8 ipermercati ubicati a Chioggia, Porto d’Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno e 2 a Bologna, 3 supermercati situati a Civita Castellana, Ravenna e Roma e 2 gallerie commerciali, che si trovano a Bologna e Chioggia. L’operazione si è realizzata attraverso un fondo di investimento immobiliare chiuso denominato “FoodFund”, costituito e gestito da Prelios Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, al quale Igd ha conferitogli immobili. Successivamente al conferimento, Igd ha ceduto il 60% delle quote del Fondo per un controvalore pari a 155 milioni di Euro, e ha mantenuto la proprietà del restante 40%. “Siamo molto soddisfatti di avere perfezionato in tempi rapidi un’operazione a cui tenevamo particolarmente, in linea con il Piano Industriale 2022-2024 e mirata a ridurre la leva finanziaria del Gruppo -commenta l’amministratore delegato di Igd, Roberto Zoia-. Grazie alle risorse finanziarie raccolte potremo rimborsare, tra gli altri, quasi un terzo dell’ammontare del bond emesso lo scorso 17 novembre, che impatta in modo significativo la nostra generazione di cash flow".

"La buona riuscita di questa operazione -aggiunge Zoia- conferma il nostro impegno ad accelerare il rimborso degli strumenti finanziari più onerosi, dedicando la massima attenzione a un ulteriore miglioramento della gestione caratteristica e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder”.

Con i proventi dell’operazione, infatti, Igd provvederà al rimborso parziale del bond "310.006.000 Euro Fixed Rate Step-up Notes due 17 May 2027” emesso in data 17novembre 2023, per un importo pari a 90 milioni di Euro con riduzione del valore nominale outstanding da 310 milioni di euro a 220 milioni di Euro. Provvederà, inoltre, al rimborso anticipato parziale del finanziamento green secured da 250 milioni di Euro sottoscritto a maggio 2023, per un importo pari a 62,5 milioni di Euro e al rimborso anticipato parziale del finanziamento green unsecured da 215 milioni di Euro sottoscritto ad agosto 2022, per un importo pari a 710 mila Euro.

Per effetto della transazione, il Loan to Value 2023 (pro-forma) è stimato al 44,4%, in calo di circa 3,7 punti percentuali rispetto al 48,1% registrato a fine anno. Inoltre, sottolinea il comunicato della società, "si prevede per l’esercizio in corso un impatto positivo sulla gestione finanziaria per circa 5,3 milioni di Euro".

Inoltre, aggiunge la nota, "Igd ha sottoscritto con Prelios Sgr un contratto finalizzato alla gestione di attività di project, property & facility management sull’intero portafoglio, con l’obiettivo di valorizzarlo ulteriormente nei prossimi anni e di cederlo sul mercato alle migliori condizioni possibili. Si stimano quindi ulteriori benefici per Igd pari a circa 2 milioni di euro annualizzati".