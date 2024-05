Kraft Heinz: Carmela Bazzarelli è ad per l'Italia

Kraft Heinz Italia ha un nuovo ad, nella persona di Carmela Bazzarelli, già Head of Commercial Strategy Continental Europe del colosso americano.

Bazzarelli, calabrese, laurea in economia alla Manchester Metropolitan University e un master in Marketing all'Università della Calabria, ha più di 20 anni trascorsi nel settore dei beni di largo consumo e nell’industria alimentare. Ha lavorato in Italia, Belgio e Francia per Barilla ricoprendo ruoli di Category Management e Trade Marketing, prima di diventare Direttore Generale del Belgio e poi per la Spagna. Nel 2022 è entrata in Kraft Heinz come Head of Commercial Strategy & Go To Market della business unit Continental Europe, dove si è dedicata a far crescere la reputazione internazionale dell’azienda e a guidare la strategia commerciale.

Kraft Heinz in Italia è presente nel segmento delle salse (Heinz e Kraft), negli alimenti per l’infanzia (con i marchi Plasmon, Nipiol, Dieterba) e nel medical food (Biaglut, senza glutine, Aproten, ipoproteici). Ha la sede commerciale a Milano, e uno stabilimento produttivo a Latina (lo storico sito di Plasmon), e con 500 dipendenti nel 2022 ha realizzato un fatturato di 300 milioni di euro.

Il nuovo ad ha spiegato che "nel biennio che ci aspetta stimiamo che il segmento salse possa crescere raddoppiando il suo business attuale. Il settore degli alimenti dell’infanzia richiede invece un impegno in innovazione per esportare il know how della categoria anche in altri segmenti, oltre che educare sempre attorno al tema che i bambini non sono dei piccoli adulti e hanno esigenze nutrizionali e di sicurezza specifiche. Noi continueremo a valorizzare il nostro elemento differenziante dato dalla qualità del made in Italy a misura di bambino”.

"È un privilegio assoluto - ha concluso Bazzarelli - assumere questo nuovo ruolo e guidare l’eccezionale squadra italiana, fatta di persone appassionate, orgogliose dei nostri marchi e con una grande senso di responsabilità; tornare per guidare il mercato nazionale, dopo aver trascorso 15 anni all’estero con la mia famiglia, è un ottimo modo per riconnettermi al mio Paese d’origine e tornare alle mie radici”.