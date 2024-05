Agricoltura. Agea: erogati ad aprile € 23 mln per le assicurazioni agevolate 2023

Agea parla con i numeri: a fronte di 3807 domande per 2133 aziende, nel mese di aprile ha erogato contributi per le assicurazioni agevolate sulle colture relative alla annualità 2023 per circa 23 milioni di euro. Il riferimento è all’intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate, volto a garantire un sostegno sui premi delle polizze assicurative per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici, sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Intervento che rientra nella logica del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 e che favorisce un approccio integrato alla gestione del rischio – aumentando gli strumenti già attivati per la programmazione 2014-2022.

L’Agenzia prosegue quindi nella sua dinamica operativa volta ad affiancare, supportare e sostenere le aziende agricole e il comparto nel suo complesso nell’ottica di rendere uniforme e trasparente le procedure di pagamento a livello nazionale.

Inoltre, sempre con riferimento al Piano Strategico Nazionale 2023, Agea sta finalizzando una prossima concessione di ammissione al sostegno. Occorre attendere la definizione da parte del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ulteriore numero di parametri contributivi e il prezziario per la valutazione dei premi di polizza nella Gestione del rischio. Anche i prossimi contributi vantano numeri importanti: per circa 52.000 domande è prevista un’erogazione di circa 124 milioni di euro. Timing stringenti confermano da Agea: il pagamento è previsto per la fine di maggio, non appena sarà completato l’iter autorizzatorio dei parametri contributivi, per tutte le domande che avranno superato i controlli previsti per legge.