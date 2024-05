La Germania spinge sui prodotti sostitutivi della carne

Il mondo è bello perché è vario, si diceva una volta. Mai come ora il detto si adatta alla perfezione a un elemento gastronomico come la carne. Sì, perché, ognuno la vede un po' a modo suo, in questo momento: e così mentre, notizia di questi giorni, un Paese come la Florida vieta per legge la carne artificiale (vedi articolo EFA News) un altro Paese, come la Germania annuncia per bocca dell'agenzia federale di statistica Destatis, di avere prodotto nel 2023 circa 121.600 tonnellate di alimenti sostitutivi della carne, con un aumento del 16,6% rispetto al 2022.

"Che si tratti di hamburger vegetariani, salsicce di tofu o mortadella di seitan, la domanda di prodotti sostitutivi della carne vegetariani o vegani continua ad aumentare", ha dichiarato Destatis. I consumatori, sottolinea l'Agenzia federale, fanno sempre più spesso scelte alimentari basate su indicazioni di benessere e nutrizione, in quanto cresce la consapevolezza dell'impatto della dieta sulla prevenzione delle malattie e sull'invecchiamento sano. Sempre secondo l'Agenzia, il numero di aziende che producono prodotti a base di carne finta in Germania è passato da 51 nel 2022 a 67 nel 2023: nel confronto quinquennale con il 2019, la produzione è più che raddoppiata, ha dichiarato l'ente governativo.

Nonostante questo aumento, il valore dei sostituti della carne è relativamente basso rispetto a quello dei prodotti a base di carne, secondo Destatis. Nel 2023, il valore della carne e dei prodotti a base di carne in Germania è stato di 44,8 miliardi di Euro, quasi 80 volte il valore degli articoli sostitutivi della carne e in crescita del 5,6% rispetto all'anno precedente: sempre nel 2023 il valore dei prodotti sostitutivi della carne è aumentato dell'8,5%, raggiungendo 583,2 milioni di Euro.

Tuttavia, la differenza tra il valore dei prodotti a base di carne e dei prodotti alternativi si è ridotta negli ultimi cinque anni: nel 2019, il valore dei prodotti a base di carne era di 40,4 miliardi di Euro in Germania, quasi 150 volte superiore al valore di 300 milioni di Euro delle carni finte. A febbraio scorso, Destatis ha pubblicato i dati preliminari 2023 che mostrano un calo "significativo" della produzione di carne in Germania: la produzione è diminuita del 4%, raggiungendo 6,8 milioni di tonnellate. Dati preliminari che indicano come "la produzione nazionale di carne sia diminuita per il settimo anno consecutivo dal picco del 2016 di 8,25 milioni di tonnellate", sottolinea Destatis.

I dati mostrano ancora che l'anno scorso sono stati lavorati 47,9 milioni di suini, bovini, ovini, caprini ed equini e sono stati macellati 702,2 milioni di polli, tacchini e anatre. I dati federali sul consumo di carne in Germania nel 2023 non sono ancora stati pubblicati: nel 2022, il Paese ha registrato un calo del consumo di carne pro-capite di 4,2 chili, scendendo a poco meno di 52 chili. Ciò rappresenta un calo di quasi il 12% in cinque anni rispetto al 2019, quando la popolazione consumava in media 58,5 chili di carne pro capite.