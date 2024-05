Cibus/2. Insuperabile debutta con i trancetti al gusto di mare

Insuperabile, lo storico brand di conserve ittiche, debutta a Cibus 2024, il Salone Internazionale dell’alimentazione in corso di svolgimento a Parma fino al 10 maggio. Il debutto avviene con la prima referenza vegana: i “Trancetti al gusto mare”, l’alternativa 100% vegetale al tonno in scatola lanciata sul mercato a marzo scorso (vedi articolo EFA News). L’ingresso nel settore plant based con il brand Insuperabile Veg, sottolinea l'azienda in un comunicato, "arriva dopo un lungo lavoro di ricerca & sviluppo" per ottenere non solo un prodotto di alta qualità, con un elevato profilo proteico e senza glutine ma anche pratico e innovativo.

“Parliamo di un mercato in forte espansione in Italia, la percentuale di italiani che consumano abitualmente prodotti a base vegetale è sempre più in crescita -spiega Matteo Candotto, direttore commerciale di Med Cibus S.r.l., società italiana che distribuisce in esclusiva il brand Insuperabile-. Una scelta che deriva dall’attenzione verso un’alimentazione sana ed equilibrata e al tempo stesso da una maggiore sensibilità ambientale. A scegliere i prodotti plant-based non sono però solo i vegani ma anche i flexitariani, cioè i consumatori che alternano prodotti di origine animale ad altri di origine vegetale. Anche il mondo della ristorazione si sta muovendo in questa direzione, cercando di ampliare l’offerta di pasti privi di alimenti di origine animale".

I trancetti al gusto mare sono lavorati in Italia e preparati con pochissimi ingredienti: soia no ogm, acqua di mare, olio di semi di girasole, aromi e succo di limone di Sicilia. La spinta innovativa tipica del brand ha dato vita a un prodotto vegetale a lunga conservazione, il primo da dispensa in questo segmento, confezionato in lattina da 70grx3 con una shelf life di 3 anni.

Una soluzione pratica, sottolinea il comunicato della società, "per avere i trancetti sempre pronti all’uso ovviando così al limite di utilizzo di un prodotto fresco che deve essere consumato in pochi giorni". La referenza è disponibile anche in formato food service per la ristorazione specializzata vegana.

“Partecipare a Cibus -prosegue Condotto- è una grande occasione per presentare questa importante novità che sta già registrando ampi consensi sia nel canale retail che nel foodservice ma anche per raccontare il nuovo posizionamento di un marchio storico, ritornato sul mercato due anni fa, che punta su innovazione e sostenibilità. Inoltre, questa manifestazione è un’ opportunità per rafforzare i contatti commerciali e per interfacciarci con il mondo retail”.

Il marchio Insuperabile, inserito nel 2022 nel Registro Speciale dei Marchi di Interesse Nazionale istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico, è tornato sul mercato con un nuovo posizionamento sintetizzato nel payoff “buono per natura” incentrato proprio sulla qualità del prodotto e sulla sostenibilità ambientale, i due driver che guidano lo sviluppo di ogni nuova referenza e progetto.

Il brand è presente sul mercato italiano dei prodotti ittici confezionati dal 1950: negli anni ‘80 diventa famoso grazie a un iconico spot televisivo che ne ha sedimentato la notorietà fino ad oggi.