Cibus /3. Eurovo lancia bevanda Le Naturelle ricca di calcio e proteine

Eurovo si è presentato alla XXII edizione di Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione Made in Italy a Parma, con una novità significativa: oltre alla consueta presenza nel canale Gdo, sta partecipando anche con la sua divisione Professional. Questo dovrebbe permettere all'azienda di esporre la propria intera gamma Food Service per la prima volta, un'opportunità ideale per incontrare tecnici e professionisti del settore. L'evento, che si conclude il 10 maggio, è anche l'occasione per svelare una nuova aggiunta alla gamma Le Naturelle, segnando un passo ulteriore nell'innovazione di Eurovo. Per l’azienda, da 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, la fiera rappresenta il contesto ideale per confermare il proprio impegno nella valorizzazione di un prodotto versatile come l’uovo, che nella sua estrema semplicità non smette di stupire nelle sue infinite declinazioni.

Gruppo Eurovo entra con il brand Le Naturelle nel mercato dei sostitutivi del latte con la nuovissima bevanda ricca di calcio e proteine, al gusto delicato di vaniglia. Frutto di anni di ricerca, Gruppo Eurovo è riuscito a ricreare un prodotto pensato per rivoluzionare la colazione degli italiani: simili valori nutrizionali del latte, sapore ottimo per realizzare un cappuccino dalla schiuma con un grande potere montante. Grazie alla presenza dell’albume, fonte preziosa di proteine ad alto valore biologico e privo di grassi, la bevanda le Naturelle garantisce un elevato valore proteico e un basso contenuto calorico. Ricca di calcio, necessario per il mantenimento di ossa normali, e di fibre, è ideale come alternativa al latte vaccino in quanto naturalmente senza lattosio ed è adatta anche alle persone celiache in quanto priva di glutine. La bevanda ha inoltre un valore nutrizionale completo ed equilibrato, rendendola una delle opzioni più complete nella sua categoria.

Senza zuccheri e dal delicato gusto di vaniglia, può essere miscelata con caffè e cacao senza alterarne il gusto ed è perfetta per preparare cappuccini grazie al naturale potere montante dell’albume, che assicura una schiuma ariosa e soffice proprio come quella del bar. La Bevanda Ricca di Calcio e Proteine le Naturelle, infatti, rappresenta una valida alternativa al latte vaccino anche nel segmento Food Service, in quanto il potere montante dell’albume garantisce una schiuma compatta, stabile nel tempo e disegnabile.

“Cibus è la fiera di riferimento per il settore alimentare Made in Italy a livello internazionale, un luogo d’incontro per dialogare con i principali attori della distribuzione, con gli operatori del Food Service e con i tecnici e i professionisti dell’industria alimentare", dichiara Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo. "Abbiamo volutamente scelto questo palcoscenico per il lancio della nuovissima bevanda le Naturelle Ricca di Calcio e Proteine, una novità destinata a rivoluzionare lo scenario delle bevande free-from e alternative al latte vaccino, conferma il nostro impegno per la valorizzazione dell’uovo nel segno dell’innovazione, per proporre ai consumatori un alimento incredibile in forme e contesti sempre nuovi. Siamo soddisfatti della proposition di questo prodotto, che grazie ad anni intensi di ricerca e confronti con tecnici e consumatori è riuscito a conglobare aspetti nutrizionali e gustativi”.

Oltre alla gamma completa le Naturelle, che offre un assortimento di uova e ovoprodotti da filiera integrata verticalmente e da allevamenti attenti al benessere animale (a terra, all’aperto e biologici oltre alla filiera antibiotic-free), Gruppo Eurovo presenta a Cibus anche l’offerta ProUp, il marchio hi-protein a base di proteine dell’albume d’uovo pensato per rispondere alle esigenze di sportivi e attenti al benessere attraverso prodotti dal formato e dalla modalità di consumo veloce e innovativa: dalle bevande pronte da bere con ben 20 g di proteine alle barrette low sugar, passando per i pancake alto proteici, l’albume d’uovo in bottiglia, le uova sode e il nuovo ragù a basso contenuto di grassi a base di albume e carne bianca.

L’azienda, inoltre, conferma la propria vocazione al servizio degli operatori del Food Service attraverso il ricco portfolio di prodotti dedicati al mondo professional caratterizzati da referenze dalle altissime prestazioni e dal maggiore contenuto di servizio, per supportare al meglio i professionisti nel loro lavoro quotidiano e aiutarli a ottimizzare tempi, risorse e food cost grazie alla qualità e alla sicurezza che solo la filiera integrata verticalmente e una forte attenzione alla sostenibilità possono garantire.

Tra i brand presenti a Cibus non mancano Eurovo Service con alcuni dei suoi prodotti di punta, come la Crema Pasticcera Professionale Pronta all’uso Senza Lattosio e Cuisine Royale, il semilavorato pronto da cuocere, ideale per preparare uova strapazzate, carbonara, frittate, pancake e molto altro, e Bakery Innovation, con la sua gamma di semilavorati a base di uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra. Il palinsesto di dimostrazioni e degustazioni in stand è arricchito anche dalla presenza dei prodotti Lolli Liquori, lo storico liquorificio bolognese che offre una vasta gamma di liquori artigianali e di prodotti per la pasticceria. Questa sinergia sottolinea l'impegno di Gruppo Eurovo nel offrire una gamma completa di prodotti che arricchiscono l'esperienza di consumo in ogni momento della giornata, dalle preparazioni culinarie più sofisticate agli accompagnamenti per dolci e momenti di relax.