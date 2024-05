L'antitrust blocca la fusione tra Forno d'Asolo e Sammontana

L'Agcm, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha bloccato la fusione tra Forno d'Asolo e Sammontana. Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino 18/2024 del 06/05/2024 che riporta la decisione dell'Agcm la quale "ordina ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 287/1990, l’immediata sospensione dell’operazione e di ogni attività e/o delibera prodromica e funzionale alla stessa".

"Entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento -riporta il bollettino- , le società Frozen Investments S.à r.l. e Sammontana Finanziaria S.r.l. dovranno informare l’Autorità circa le misure in concreto adottate al fine di ottemperare al predetto ordine di sospensione".

Secondo l'Agcm l'operazione annunciata a febbraio scorso (vedi articolo EFA News) sarebbe "suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante" nei mercati della "produzione e commercializzazione dei prodotti da forno surgelati per la prima colazione, nonché di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati degli altri prodotti da forno surgelati (snack salati, pasticceria e panetteria) per il canale food service nonché per i mercati dei gelati confezionati e sfusi da impulso".

"L’operazione -aggiunge l'Agcm nelle sue analisi- potrebbe, inoltre, ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati, strettamente collegati al primo, degli altri prodotti da forno surgelati (snack salati, pasticceria e panetteria) per il canale food service nonché per i mercati dei gelati confezionati e sfusi da impulso".

"La concentrazione tra Sammontana e FdA -prosegue il bollettino dell'Agcm- potrebbe determinare effetti restrittivi in considerazione del fatto che l’entità post merger sarà di gran lunga il principale operatore italiano nei prodotti da forno surgelati per la prima colazione, con una quota superiore di oltre quattro volte quella del principale concorrente. La nuova entità sarà, inoltre, caratterizzata da una capillare rete distributiva diretta che le conferirà una route to market sul canale food service difficilmente eguagliabile, non solo per i prodotti da forno ma anche per altri prodotti che condividono con i primi la necessità di mantenere la catena del freddo (ad esempio, gelati)".

"Alla luce di quanto sopra -spiega l'Authority- si ritiene che la realizzazione dell’Operazione potrebbe determinare, nelle more del presente procedimento, effetti difficilmente reversibili. La realizzazione della concentrazione in esame, così come allo stato notificata, appare suscettibile di alterare in modo definitivo i rapporti concorrenziali tra Sammontana e Forno d’Asolo e di incidere sugli assetti concorrenziali dei mercati interessati, anche intervenendo sugli asset, sulla struttura organizzativa, sul personale e sui rapporti contrattuali con i terzi, con ciò rendendo estremamente difficile un eventuale ripristino delle condizioni di concorrenza effettiva in tempi rapidi".