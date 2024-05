Macfrut/2. Mango: la ricchezza della Repubblica Dominicana

La produzione del mango dominicano è in continua crescita: potenzialmente rappresenta il frutto simbolo della produzione agricola del Paese centramericano e i produttori puntano su questa coltura che presenta un grande valore aggiunto per le sue elevate qualità e proprietà. Per questo, negli ultimi venti anni molte colture tradizionali sono state riconvertite a mango: dagli allevamenti, alle banane, il mango è il primo prodotto dominicano esportato.

Se ne è parlato a Macfrut in occasione dell’evento ‘Mango Day’ promosso dalla Repubblica Dominicana. “Il nostro Paese sta espandendo la produzione di mango", ha spiegato Salomon Rodriguez, presidente dell’Asociación Banileja de Productores de Mango, l’associazione nazionale che associa tutte le imprese agricole dedicate a questo frutto esotico. "Attualmente siamo arrivati ad avere 30mila ettari (pari a circa 70mila tonnellate di prodotto) che si trovano in diversi step produttivi. Circa il 70% è già in produzione, il 30% è stato seminato. Se guardiamo al potenziale produttivo del Paese possiamo arrivare a più del doppio di quello che già abbiamo, ma prima di espandere in produzione dobbiamo migliorare le tecniche agricole e, in ogni caso, la semina di nuovi areali destinati all’export sarà legata alla domanda internazionale”.

Ad oggi viene esportato solo il 30% dei volumi per un giro d’affari internazionale di 50 milioni di dollari. Il resto rimane nel Paese per il consumo interno o per la trasformazione industriale. “Il processo di rinnovamento in atto", precisa Rodriguez, "non riguarda solo l’upgrade tecnologico che puntiamo a realizzare anche grazie alla partecipazione a Macfrut che crea un ponte di interscambio di prodotti e know how tra i rispettivi paesi. Stiamo lavorando anche sul ricambio generazionale delle piante. Si stanno reimpiantando le piantagioni vecchie e contiamo di riuscire ad esportare la quasi totalità della produzione nel giro di due o tre anni. Spingiamo molto sulla varietà locale di mango giallo che si chiama Mingolo che ha conquistato gli Stati Uniti che acquistano il 90% dei volumi esportati. È molto dolce e saporito e si colloca su un segmento di mercato premium”.

Il mango è diventato una coltura così importante che dal 2005 è nata una fiera esclusiva per questo prodotto: si tratta di Expo Mango che quest’anno si terrà dal 31 maggio al 2 giugno.