Kellanova chiude Manchester: 360 lavoratori a rischio

Kellanova, l'ex Kellogg's, conferma la chiusura della sede di Trafford Park, a Manchester, in Inghilterra e il conseguente taglio di 360 posti di lavoro. La notizia era stata anticipata a febbraio scorso (vedi articolo EFA News) ora viene confermata dalla ex Kellogg Company che riporta anche la data di chiusura, che avverrà entro la fine del 2026. Nel sito di Trafford Park vengono prodotte ogni giorno circa 1 milione di scatole di cereali, tra cui Corn Flakes, Rice Krispies e Coco Pops.

A seguito della conclusione dei colloqui formali con i sindacati e i rappresentanti dei dipendenti, l'azienda ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo reciproco su un pacchetto di esuberi più consistente e che sarà offerto un ricollocamento a tutti, ove possibile. In una dichiarazione congiunta di Kellanova e dei sindacati si legge: “Attraverso una consultazione collettiva, l'azienda e i rappresentanti dei dipendenti hanno concordato un pacchetto sostanziale che riconosce il contributo dei nostri dipendenti allo stabilimento di Manchester e li supporta nella transizione alla vita oltre Kellanova”.

"Sappiamo -scrive l'azienda in un comunicato riportato sul sito online- che generazioni di famiglie hanno lavorato nello stabilimento di Trafford Park e questa proposta non ha nulla a che vedere con la dedizione delle persone eccezionali che vi lavorano. La nostra sede nel Regno Unito rimarrà nella Greater Manchester, poiché la nostra sede di MediaCity a Salford, dove impieghiamo circa 520 persone, non è interessata da questa proposta".

Sulla questione interviene Chris Silcock, amministratore delegato di Kellogg per il Regno Unito-. “Vogliamo riconoscere la professionalità di tutti i colleghi dello stabilimento durante quelle che sappiamo essere state discussioni difficili -spiega Silcock-. Quando abbiamo annunciato la nostra proposta all'inizio di quest'anno, abbiamo detto che non aveva nulla a che fare con le persone eccezionali che lavorano nella nostra fabbrica. E il modo in cui tutti hanno scelto di comportarsi negli ultimi mesi ci ha davvero fatto capire come stanno le cose”.

“Tuttavia -prosegue-, siamo consapevoli che non c'è un futuro a lungo termine per il sito. È strutturato in un modo che aveva senso negli anni Trenta, con gli alimenti che salgono e scendono per sei piani in un processo di produzione ereditato dal passato. Inoltre, utilizziamo solo la metà dello spazio negli edifici e gli investimenti necessari per mantenere la fabbrica nei prossimi anni non sono semplicemente sostenibili”.

“Siamo consapevoli -conclude il manager- che la conferma di una decisione importante come la chiusura di uno stabilimento non è mai facile da sentire e cercheremo di renderla il più agevole possibile. Ciò significa che lavoreremo con i nostri partner su questioni come il sostegno al ricollocamento dei nostri dipendenti e, per la comunità, inizieremo a esplorare il futuro a lungo termine del sito”.







Cosa abbiamo annunciatoAbbiamo annunciato la proposta di chiudere il nostro stabilimento di Trafford Park tra tre anni, alla fine del 2026. Questo mette a rischio circa 360 posti di lavoro.

Perché abbiamo fatto questa proposta?