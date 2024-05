Aretè. Mandorle in aumento negli Usa. Nell'Ue soffrono latte e frumento tenero

oo

Il Dipartimento dell’Agricoltura Usa ha pubblicato il “Subjective Report” con le prime previsioni di aree, rese e produzione per la campagna 2024/25 di mandorle dagli Stati Uniti, primo produttore ed esportatore a livello globale. Lo rende noto Areté nel suo bollettino settimanale, indicando che le proiezioni sono per un aumento produttivo di oltre il 20% rispetto alla campagna 2023/24. Tuttavia il dato andrà confermato dalle prossime stime oggettive, attese per inizio luglio. Le analisi Areté mostrano infatti come l’aumento produttivo, con aree previste stabili, sarebbe riconducibile ad un importante aumento delle rese.

Latte

La Commissione Europea ha pubblicato un aggiornamento dei fondamentali Ue di latte e derivati nello “Short term outlook” pubblicato a inizio maggio. Le analisi Areté mostrano come, il mercato, nel 2024, continui a essere caratterizzato da un’offerta di latte che cresce a tassi inferiori rispetto alla media (+0,4% rispetto ad un tasso di crescita medio tra il 2010 e il 2020 dell’1,2%). La produzione è, infatti, ostacolata dal calo del numero dei capi, sempre meno compensato dall’aumento delle rese.

A pesare sono soprattutto le politiche di riduzione delle emissioni, a cui si sommano gli shock esogeni che impattano gli input produttivi e i sempre più probabili shock climatici. Nei primi due mesi dell’anno le consegne latte sono risultate tuttavia dello 0,6% inferiori rispetto allo stesso periodo del 2023. Si segnalano criticità in importanti aree produttive e di esportazione; -17% in Irlanda (terzo produttore di burro in Ue) e -1,2% in Germania (primo trasformatore in Ue).

Frumento tenero

Le preoccupazioni sulle prospettive dei prossimi raccolti in molte delle principali aree produttrici di frumento tenero hanno determinato rialzi del 21% e 22% sui mercati finanziari statunitense ed europeo per il grano di base, secondo quanto evidenziato da Areté. A causa principalmente di un'eccessiva umidità che si protrae da mesi nel Nord Europa, la produzione europea di frumento tenero è prevista andare incontro ad un calo del 4% secondo i dati della Commissione Ue, con cali concentrati in Germania (-11%) e Francia (-10%).

Le condizioni climatiche nelle aree produttrici di frumento in Russia sono andate deteriorandosi nel corso dell'ultimo trimestre: un persistente deficit idrico è stato recentemente affiancato da un brusco crollo delle temperature: il mercato teme un impatto significativo sulle prospettive di produzione di quello che è diventato negli ultimi anni di gran lunga il primo esportatore mondiale di frumento tenero.