Accendi Unica Coop: il risparmio energetico è più facile

In un periodo storico di fine di mercato di tutela, che terminerà tra poco più di un mese – il 1° luglio è il termine ultimo per la tutela luce – il tema della spesa energetica torna focale nelle case e nelle tasche degli italiani. Su questa voce importante del bilancio domestico vuole intervenire Coop Alleanza 3.0: tramite la partecipata Alleanza luce & gas, la Cooperativa lancia un nuovo servizio, unico nel suo genere nel panorama energetico italiano, che consta di una soluzione energetica innovativa, riservata esclusivamente ai soci della Cooperativa.

Il nuovo servizio si chiama Accendi Unica Coop e consente al socio che sceglie di sottoscriverla di ottenere ogni due mesi il 20% di sconto su uno scontrino massimo di 50 euro di spesa di prodotti a marchio Coop per un intero anno. Gli stessi prodotti a marchio Coop all’acquisto vengono scontati perché il socio ha sottoscritto Accendi Unica Coop e al tempo stesso fanno accumulare punti sulla Carta Socio che possono essere trasformati in sconti in bolletta. Una doppia convenienza, un circolo virtuoso a beneficio del socio, che conferma l’attenzione di Accendi e della Cooperativa verso la tutela del potere d’acquisto dei consumatori, la sua carica innovativa e il suo aspetto sostenibile.

“Accendi Unica Coop è un progetto sul quale stavamo lavorando da tempo", spiega il direttore generale alla gestione Flavio Corti, "nell’ottica cooperativa di un ecosistema che premia chi lo sceglie. Non parliamo di un semplice prodotto, ma di un nuovo approccio al consumatore e al socio che vede la spesa nel carrello e quella dell’energia sinergicamente abbinate e scontate. Stiamo testando il prodotto sul mercato fino a fine giugno. La prima risposta dei soci a questa novità è davvero positiva”.

Accendi Unica Coop presenta come tutti i prodotti Accendi in portfolio, la formula 100% Verde Energie rinnovabili, che garantisce la provenienza di tutta l’energia consumata da fonti rinnovabili, e la vendita di Gas Verde 100% CO2 free tramite certificati VERs (voluntary Emission reductions) che compensano le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di gas. Una scelta apprezzata dai clienti Accendi, la community Generazione V, e che conferma l’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente del brand, attivo su questo fronte anche con Valore Accendi, la proposta di strumenti di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale come caldaie a condensazione in partnership con Ingrado, colonnine di e-mobility in partnership con Enerhub e assicurazioni sugli impianti in partnership con Linear.

“La bolletta che ti sconta la spesa e la spesa che ti sconta la bolletta risponde perfettamente alla richiesta di risparmio, qualità e attenzione all’ambiente che oggi sono fattori imprescindibili per il consumatore e il socio", sottolinea il presidente Antonio Cerulli. "Un servizio che ha visto impegnati per mesi nella sua strutturazione i professionisti di Alleanza luce & gas e di Coop Alleanza 3.0, in un approccio collaborativo che valica i confini delle aziende e ci conferma come l’ecosistema cooperativo esista e funzioni anche dietro le quinte, per chi ci lavora”.