Von der Leyen: "Carriera agricola va resa attraente"

Un nuovo appello per il primo settore è giunto dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel videomessaggio rivolto alla Federazione gli agricoltori svedesi, in occasione della loro assemblea generale. "Desidero porgervi i miei più cordiali saluti e assicurarvi dell'enorme importanza che attribuiamo al vostro lavoro", ha detto von der Leyen, rivolgendosi ai suoi interlocutori.

"Giorno dopo giorno, gli agricoltori di tutta Europa si prendono cura della loro terra per fornirci cibo di alta qualità. Ma stai affrontando una serie crescente di sfide. Dalle instabilità del mercato globale innescate dai conflitti, alla volatilità dei prezzi, ai gravi impatti dei cambiamenti climatici come siccità, incendi e inondazioni. Non solo ascoltiamo le vostre preoccupazioni per il futuro: stiamo intraprendendo azioni, a livello europeo, per sostenervi immediatamente, così come a medio e lungo termine".

Von der Leyen ha quindi ribadito i "tre passaggi" già implementati quest'anno dall'Unione Europea in ambito agricolo. "Innanzitutto, abbiamo iniziato a ridurre gli oneri amministrativi per rendere più agevoli le vostre operazioni quotidiane", ha detto citando, ad esempio, abbiamo esentato le aziende agricole più piccole, con meno di 10 ettari, da controlli e oneri. Perché fare di più per l’ambiente è anche una questione di fiducia".

In secondo luogo, il presidente della Commissione UE ha menzionato le modifiche, "in tempi record", di "alcune parti della nostra Politica Agricola Comune, per darvi maggiore flessibilità. Se il tuo campo viene allagato o la tua foresta viene bruciata a causa di eventi meteorologici estremi, meriti sostegno, non sanzioni".

Terzo punto: "Abbiamo ascoltato la vostra richiesta di ottenere un prezzo equo per i tuoi prodotti. Penso che nella nostra Unione nessun agricoltore dovrebbe essere costretto a vendere i prodotti sottocosto. Come primo passo, abbiamo lanciato un osservatorio per creare maggiore trasparenza nella catena del valore alimentare".

Von de Leyen ha quindi promesso "ulteriori misure per rafforzare il potere negoziale degli agricoltori lungo tutta la catena del valore". Il "duro lavoro" degli agricoltori "dovrebbe essere ripagato". Si è quindi domandata: "Come possiamo incoraggiare più giovani a intraprendere questa professione? In Svezia, un nuovo giovane agricoltore può già ricevere fino a 32.000 euro di finanziamenti europei per aiutarlo ad avviare la propria attività agricola. Tuttavia, dobbiamo fare di più per rendere l’agricoltura una scelta di carriera attraente. Tutto ciò inizia rendendo le cose più facili per questa generazione di agricoltori e offrendo una prospettiva chiara alle generazioni future di agricoltori. Questo è il motivo per cui ho avviato un dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura nell’UE".

In conclusione, il presidente della Commissione UE ha detto di attendere "con impazienza le prime raccomandazioni che saranno annunciate quest’estate, perché guideranno i nostri sforzi negli anni a venire. Mentre proseguiamo questo dialogo, potete contare sul sostegno incrollabile dell'Europa. Ci impegniamo per la terra tanto quanto lo siamo per i nostri agricoltori e vogliamo vedervi prosperare", ha quindi concluso.