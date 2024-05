Heineken incoraggia i giovani alla "disconnessione"

Oggi, con gli smartphone che mirano a coinvolgere l'utente a 360°, è facile essere costantemente connessi, ma è sempre più difficile vivere reali momenti di condivisione. Per continuare a incoraggiare tra i giovani la tendenza positiva della disconnessione - già promossa con la campagna “The Boring Phone”, lanciata in occasione della Milano Design Week - Heineken si prepara ad accogliere l’estate in qualità di beer sponsor dei principali festival musicali e concerti italiani della stagione.

Secondo una recente ricerca promossa da Heineken, quasi 7 Zillennials italiani su 10 (67%) affermano che il piacere per la musica e gli spettacoli dal vivo potrebbe migliorare senza l’utilizzo degli smartphone, che li portano ad essere più concentrati nell’atto di registrare video o scattare delle foto, anziché fruire appieno della musica, da sempre grande motore di aggregazione. In particolare, tra le distrazioni principali i giovani italiani dichiarano, infatti, di utilizzare maggiormente il proprio smartphone per scattare foto o fare dei video (54%), guardare i social media (41%) o postare dei contenuti (32%) quando sono in compagnia o trascorrono una serata fuori.

Per incoraggiare i giovani a riscoprire quanto ricca possa essere la vita sociale nel momento in cui ci si disconnette dagli smartphone, Heineken sarà protagonista come principale beer sponsor di 15 eventi imperdibili che, da giugno a settembre 2024, animeranno la tanto attesa estate italiana: dai concerti a San Siro (Milano, 31/05 – 30/07), al Nameless Festival (Annone di Brianza, 14 – 16 giugno 2024); dal Kappa Future Festival (Torino, 5-7 luglio) al Lucca Summer Festival (Lucca, 2/06 - 30/07); dallo Youth Festival (Sassuolo, 26/06 – 30/06) allo Spring Attitude (Roma, 6-8 settembre). Il brand si fa quindi portavoce di un messaggio importante, volto a promuovere momenti autentici di condivisione, in cui godere della compagnia dei propri amici e delle performance dei propri artisti preferiti, senza distrazioni.

Heineken® sarà partner ufficiale dell’undicesima edizione del Nameless Festival (dal 14 al 16 Giugno), uno degli eventi di musica elettronica più importanti d’Europa, con l’esclusiva “The Offline Experience”, che inviterà i partecipanti a vivere un momento offline, per riportare l’esperienza vissuta con gli amici all’unica connessione che conta davvero: quella umana. I partecipanti lasceranno i telefoni in un “Locker” apposito, per poi godersi, senza distrazioni, una buona Heineken e un esclusivo dj set. Il “bar senza barriere” di Heineken ospiterà infatti ogni giorno una selezione di “Offline Music Sessions" d’eccezione, in cui ascoltare artisti famosi e scoprire talenti emergenti, accompagnata dal broadcasting di Radio 105.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di scoprire, il primo giorno del Festival, diverse sorprese legate a “The Boring Phone”, sempre con l’obiettivo di incentivare le persone a riscoprire i piaceri del mondo offline. Per incentivare i partecipanti a ridurre l’utilizzo degli smartphone personali, sarà inoltre presente un fotografo che catturerà i migliori momenti della serata, e i consumatori potranno poi scaricare le foto dell’evento scannerizzando un apposito QR code solo una volta che l’evento sarà concluso.

L’iniziativa “The Offline Experience” sarà promossa, tra giugno e luglio, in 7 importanti città italiane tra cui Milano, Roma, Napoli, Bologna, Genova e la Riviera Romagnola. A coloro che parteciperanno verranno forniti degli adesivi per coprire la fotocamera dei cellulari all'ingresso delle location, così da ridurre le distrazioni. Anche in questo caso si potrà partecipare alla “Locker activation”, acquistando una Heineken. Chi riuscirà a portare a termine la sfida riceverà un articolo firmato Heineken e Bodega. Ogni evento ospiterà inoltre uno speciale DJ set sponsorizzato da Heineken, che renderà la serata ancora più esclusiva. Le persone riceveranno, infine, un esclusivo codice Spotify per scaricare la “playlist più lunga di sempre”: un premio per aver partecipato alle “offline experience” e per poter continuare a divertirsi anche a casa, lontano dalle distrazioni.

Gli appuntamenti on site non sono l’unico modo per provare a vincere uno dei prototipi di The Boring Phone. Dalle ore 15:00 del 23 maggio alle ore 15:00 del 24 maggio inizierà, su tutto il territorio nazionale, il drop del Boring Phone. Potranno partecipare al contest tutti coloro che nelle 24 ore indicate invieranno un Sms al numero dedicato 3202043233 col messaggio di testo Disconnect. I primi 300 partecipanti saranno i fortunati che riceveranno un iconico “dumb phone” firmato Heineken e Bodega. Il regolamento è disponibile nella sezione dedicata su www.heineken.it.

Di seguito i festival sponsorizzati da Heineken per la prossima estate:

- Arena RCF Campovolo (25 maggio - 21 luglio), Reggio Emilia

- Concerti Circo Massimo (1° maggio – 31 ottobre), Roma

- Concerti San Siro (31 maggio – 30 luglio), Milano

- Ferrara Summer Festival (20 giugno – 11 luglio), Ferrara

- Milano Rugby Festival (31 maggio – 2 giugno), Cernusco sul Naviglio (MI)

- Nameless Festival (14 – 16 giugno), Lago di Como

- Rock in Roma (13 giugno, 27 luglio), Roma• Youth Festival (26 – 30 giugno), Sassuolo

- Bambu Festival (8 – 11 agosto), Monte Urano (FM)

- Lucca Summer Festival (2 giugno – 30 luglio), Lucca

- A Nome Loro (25 maggio), Castelvetrano (TP)

- Kappa Future Festival (5 – 7 luglio), Torino

- Mattorosso Festival (11 – 14 luglio), Montebelluna (TV)

- Shock Wave (19 – 21 luglio), Francavilla al Mare (PE)

- Spring Attitude (13 – 15 settembre), Roma