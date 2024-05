La Spezia lancia il progetto di una facoltà universitaria della Logistica

Se La Spezia è stata una delle capitali della moderna logistica europea grazie anche al contributo di alcuni fra i più innovativi imprenditori del settore, i tempi sono maturi adesso per l’istituzione proprio a La Spezia, o meglio all’interno del Polo universitario, di una Facoltà di economia dei trasporti e logistica, che ponga a fattore comune sia le visioni, sia le tecnologie innovative in materia portuale e doganale che hanno caratterizzato da alcuni decenni lo sviluppo del porto e del sistema logistico che sul porto fa perno.

E così La Spezia mette in campo oggi tutte le precondizioni per diventare non tanto e non solo un centro di formazione universitaria nella logistica e nella logistica portuale, ma anche "un centro di aggregazione di eccellenze professionali e di tecnologia avanzata in un settore in continua e costante trasformazione”, come da proposta da Salvatore Avena, presidente della sezione logistica di Confindustria La Spezia ed esponente della Community portuale.

“Dopo quanto accaduto nella nautica, dove la formazione specialistica parte dalle scuole superiori per poi dipanarsi in specializzazioni universitarie, La Spezia si è trovata ad affrontare e a risolvere prima di altri problematiche come quella relativa alla catena logistica e all’interazione fra porto e retroporto, in un quadro di prassi e normativa doganale in evoluzione e nella prospettiva, a breve, della Zona Logistica Semplificata”, sottolinea Alessandro Laghezza uno dei più importanti operatori logistici italiani con la sua Laghezza S.p.a spezzina.

“Il comparto -aggiunge Bruno Pisano presidente dell'Associazione nazionale dei centri di assistenza doganale- è alla costante ricerca di professionalità adeguate a strutture che nel mondo, non solo sono in continuo cambiamento, ma sono diventate anche l’asse portante dell’intero sistema economico, garantendo un valore aggiunto in termini di efficienza e competitività“.

Le innovazioni e le transizioni in atto e in prospettiva -sottolinea Giorgia Bucchioni, presidente degli agenti marittimi di La Spezia– richiedono nuove ed elevate professionalità per sostenere e accompagnare i processi, competenze di livello universitario a completamento di quelle già ottimamente garantite dalle figure professionali preparate dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, dal Cisita e dall’Its, coinvolgendo il Polo universitario spezzino e dando vita in tempi brevi a una Facoltà di economia del mare con specializzazioni nei trasporti e nella logistica. Obiettivo: un rapido ed efficace bis del successo conseguito nel settore della grande nautica”.