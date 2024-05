Climate change: l'impegno responsabile di Granlatte

Granlatte, del gruppo Granarolo, è stata tra i protagonisti del convegno organizzato a Bologna da Dss+ sulla resilienza agroalimentare (vedi articolo EFA News). Tra i rischi della produzione primaria c’è il cambiamento climatico, e l’allevamento ne subisce i danni come tutta l’agricoltura.

Per Isaia Puddu, Direttore Generale di Granlatte, “la zootecnia è parte attiva nell’affrontare il climate change, che ha impatti evidenti anche per l’allevamento. Ciò detto, va anche ribadito che tutte le attività umane impattano e l’allevamento, soprattutto in Europa, contribuisce alle emissioni in misura molto più bassa di quanto si ripeta troppo spesso superficialmente. Per esempio, guardando alla nostra filiera, siamo riusciti a calcolare le emissioni per ogni litro di latte prodotto, che corrispondono a 1,5 kg di CO2 eq, decisamente al di sotto della media europea".

"Detto ciò – ha concluso Puddu – non neghiamo i problemi e li affrontiamo con responsabilità, per migliorare. E’ quello che stiamo facendo, per esempio, nel trasformare deiezioni e scarti in materia prima per produrre biometano da fonti rinnovabili. Ma il settore della zootecnia è troppo spesso messo sul banco degli imputati, mentre da tempo, soprattutto in Italia, è parte attiva per cercare soluzioni”.

Guarda il video: