Coca Cola pronta a investire 175 milioni di dollari in Kenya

Coca-Cola, nei prossimi 5 anni, investirà 175 milioni di dollari in Kenya. Lo ha dichiarato la stessa multinazionale per il tramite del sistema Coca-Cola in Kenya, composto da The Coca-Cola Company e dal suo imbottigliatore autorizzato Coca-Cola Beverages Africa: l'importo totale, sottolinea il sistema della multinazionale in Kenya, dipende dal raggiungimento degli obiettivi di crescita previsti nel Paese. Il sistema Coca-Cola impiega direttamente circa 10.000 persone in Africa orientale: inoltre, collabora con oltre 500.000 micro, piccole e medie imprese in Kenya e nella regione africana.

“Il sistema Coca-Cola è parte integrante del paesaggio del Kenya da oltre 75 anni -spiega Sunil Gupta, ceo di Coca-Cola Beverages Africa-. Siamo entusiasti di annunciare la nostra intenzione di rafforzare questa eredità attraverso un investimento sostanziale. L'investimento mira ad accelerare l'espansione della capacità e delle competenze del sistema Coca-Cola nei prossimi cinque anni. La nostra decisione di investire sottolinea la nostra fiducia nel potenziale a lungo termine dell'economia del Kenya”.

“La nostra catena del valore -prosegue Gupta- sostiene oltre un milione di persone nella distribuzione, nella vendita e in altri ruoli. Ci riforniamo di quasi 8.000 tonnellate di purea di mango dagli agricoltori dell'Africa orientale. Crediamo nel potenziale della regione e nella sua capacità di ottenere una crescita significativa attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato. La nostra attività in Kenya è incentrata su un approccio locale: assumiamo localmente, produciamo localmente, distribuiamo localmente e ci riforniamo localmente”.

“Siamo ottimisti e pienamente impegnati nel futuro del Kenya -aggiunge Luisa Ortega, presidente dell'Unità operativa Africa di The Coca-Cola Company-. Prevediamo grandi progressi sociali ed economici, ed è per questo che continuiamo a investire nelle nostre attività in Kenya e nei programmi comunitari che contribuiscono a rafforzare la prosperità del Paese”.

Coca-Cola Beverages Africa è l'ottavo partner di imbottigliamento di Coca-Cola al mondo per fatturato e il più grande del continente. Rappresenta oltre il 40% di tutti i prodotti Coca-Cola venduti in Africa in termini di volume. Con oltre 18.000 dipendenti in Africa, CCBA serve più di 720.000 clienti con una serie di marchi internazionali e locali. Il gruppo è nato nel luglio 2016 dall'unione delle attività di imbottigliamento in Africa meridionale e orientale delle aziende di bevande analcoliche pronte da bere di The Coca-Cola Company, SABMiller plc e Gutsche Family Investments. Gli azionisti di CCBA sono attualmente: The Coca-Cola Company 66,5% e Gutsche Family Investments 33,5%. CCBA opera in 15 Paesi, tra cui i sei mercati chiave di Sudafrica, Kenya, Etiopia, Uganda, Mozambico e Namibia, oltre a Tanzania, Botswana, Ghana, Zambia, le isole Comore e Mayotte, Eswatini, Lesotho e Malawi.