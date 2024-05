Rai, cresce l'offerta estera (e l'audience)

Dopo Francia e Regno Unito, è la volta di Spagna e Portogallo. L'offerta Rai Italia per i due Paesi iberici è stata presentata all'ambasciata italiana a Madrid. In Spagna la presenza degli italiani è sempre più significativa e il percorso offerto dalla Rai si inserisce in questo solco, nell'intento di "rafforzare i legami tra italiani trapiantati in Spagna e l’Italia", nel segno di quel "turismo delle radici", per cui il nostro ministero degli Esteri si sta battendo. Così si è espresso, a margine dell'evento l'ambasciatore italiano a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi, che aggiunge: "La Rai ha significato tantissimo per la crescita culturale e sociale del Paese, credo valga per tutti gli italiani della nostra generazione e anche per quelle venute un po' dopo".

Come ricordato dal direttore dell'offerta Rai Estero Fabrizio Ferragni, la presenza di italiani in Spagna è "triplicata negli ultimi dieci anni", raggiungendo le 300mila persone: in questo contesto, "la Rai non era mai stata presente sul digitale terrestre con una propria offerta è la prima volta che avviene. Offriamo 1500 ore l’anno, il meglio delle tre reti generaliste è qualcosa che ha conquistato. È avvenuto a Parigi, Londra, Madrid. Stiamo proseguendo in questo nostro tour ogni volta facciamo vedere un prodotto nuovo, non andiamo solo ad annunciare progetti ma facciamo vedere quello che stiamo facendo, questo pensiamo sia la differenza".

Sanremo, fiction, sport e, naturalmente, tanta cucina e "food", oltre alla proposizione di programmi di approfondimento hanno colto nel segno e allargato, un mercato fino a pochi mesi fa limitato ad alcune aree ben definite, dove anche gli spagnoli riescono ad essere partecipi. La lingua, poi, sembra non essere un problema insormontabile. Come spiegato da David Bogi, responsabile della distribuzioni dei canali esteri di RaiCom, in Spagna viene proposto un "palinsesto molto articolato" che "offre occasione unica di legame col Paese d’origine e un'occasione per offrire al meglio le eccellenze che fanno dell’Italia uno dei Paesi più amati al mondo non solo dagli emigrati mana anche per chi, da non italiano, ama l’Italia".