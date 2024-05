Alessandro Vella nuovo dg di Italian Wine Brands

Alessandro Vella è il nuovo direttore generale di Italian wine brands Italia, società che gestisce gli stabilimenti di produzione di tutto il gruppo e le vendite al canale wholesale. Lo rende noto la stessa capogruppo Iwb, Italian wine brands. Vella, 56 anni, ha maturato una lunga esperienza internazionale nel settore del vino (è stato, tra l'altro, direttore generale della Cantina Produttori Valdobbiadene ed export director di Berlucchi) e nei beni di largo consumo, in particolare in ambito commerciale, presso importanti e strutturate aziende italiane.

Il suo percorso professionale annovera lunghe permanenze come resident manager in Brasile e Usa, prima per Zonin (dal 1998 al 2005 area export ebusiness development manager) e in seguito per La Gioiosa-Villa Sandi (dal 2005 al 2009 export area mana-ger e Usa sales director). Con questo inserimento, prosegue l’opera di managerializzazione di Iwb, volta a dare continuità al business e impulso per sviluppi futuri.

“Dopo una lunga selezione tra molti candidati estremamente qualificati per questa posizione di rilievo, abbiamo scelto Alessandro Vella, per il suo curriculum lavorativo e per il profilo attitudinale dimostrato -spiega Alessandro Mutinelli, presidente e ad di Iwb-. La sua profonda conoscenza del mondo del vino, a partire dalla vendita sui mercati internazionali per arrivare alla produzione, la sua attitudine alla pianificazione strategica e alla determinazione al raggiungimento dei risultati, ci hanno convinto che fosse la persona adatta a ricoprire questo ruolo di rilievo in Iwb Italia S.p.a. e gli facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

“Ringrazio innanzitutto Giorgio Pizzolo e Alessandro Mutinelli, assieme a tutto il cda per la fiducia accordatami -sottolinea Vella commentando la nomina-. Sono felice, onorato e molto orgoglioso di entrare a far parte di Iwb in questo prestigioso ruolo. Nella piena condivisione dei valori aziendali, metterò tutta la mia passione ed energia a disposizione del gruppo, per confermare gli eccellenti traguardi raggiunti e assieme ai colleghi per coglierne di nuovi e importanti sempre nel segno dell’eccellenza”.