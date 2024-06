Bayer, nuovo Supradyn anti stress e nuovo stabilimento green

Bayer ha appena presentato il nuovo Supradyn Ricarica no stress, nuovo integratore alimentare appositamente formulato per combattere in maniera specifica la stanchezza da stress con una duplice azione, ossia gestione dello stress e ricarica di energia.

Secondo i dati di Bayer, il 70% degli italiani in età adulta dai 25 ai 65 anni dichiara di sentirsi stressato a causa di una vita frenetica, caratterizzata da numerosi e costanti stimoli. Nello specifico, la stanchezza fisica e mentale da stress è un sintomo molto comune. La risposta allo stress prevede un aumento di consumo di energia e il coinvolgimento di specifici effettori che aiutano l’organismo a mettere in atto la risposta necessaria.

“L’essere umano ha la capacità innata di adattarsi alle situazioni di tensione -spiega Michela Barichella, responsabile medico Unità operativa di Nutrizione Clinica ASST G.Pini-CTO e docente all'Università degli Studi di Milano-. La risposta allo stress comprende una serie di reazioni che coinvolgono l’asse ipotalamo ipofisi-surrene: vengono quindi rilasciati degli ormoni che portano a un aumento di adrenalina, noradrenalina e cortisolo. Una sana ed equilibrata alimentazione unita a attività fisica regolare, rilassamento consapevole e socializzazione, fornisce all’organismo tutto ciò di cui necessita per affrontare l’aumento dei livelli di stress”.

Il nuovo Supradyn ricarica no stress

Per questo motivo, Bayer ha sviluppato il nuovo Supradyn Ricarica No Stress. “Dalle nostre ricerche è emerso che oltre 4 milioni di persone assumono un integratore per combattere l’affaticamento da stress ma difficilmente trovano una soluzione al problema. Supradyn Ricarica No Stress è un integratore alimentare specifico per combattere la stanchezza da stress -sottolinea Lorenzo Ronchi, marketing category head di Bayer Italia-. Con la sua formulazione è in grado non solo di effettuare un’azione antistress e di benessere mentale (stress out), ma anche di ricaricare l’organismo di energia riducendo stanchezza fisica e mentale (energy in)”.

Nel primo caso (stress out) si tratta di un’azione adattogena e di benessere mentale, resa possibile dai due estratti vegetali la Rhodiola Rosea e la Melissa officinalis. In particolare, la Rhodiola rosea è una pianta adattogena che aumenta la resistenza allo stress e riduce la sensibilità ai fattori che inducono stress, mantenendo uno stato di equilibrio. “Deve le sue proprietà alla presenza di due polifenoli, salidroside e rosavine -commenta Cristina Nicastro, Medical affairs di Bayer Italia- che influenzano favorevolmente le funzioni fisiologiche e le attività all’interno del sistema nervoso centrale. Le evidenze scientifiche dimostrano che la Rhodiola Rosea rientra tra gli adattogeni maggiormente efficaci nel ridurre lo stress”.

La Melissa, a sua volta, è una pianta composta da un mix di principi attivi in grado di favorire il rilassamento e benessere mentale e il normale tono dell'umore. Agisce inoltre sulla regolare motilità gastrointestinale, alleviando la tensione addominale con effetto di distensione.

Nel secondo caso (stress in), Supradyn Ricarica No Stress aiuta a fare il pieno di energia grazie alle Vitamine B5, B6, B12 e all’Acido Folico (B9), “che -aggiunge Cristina Nicastro- supportano il metabolismo energetico e la performance mentale, riducendo stanchezza e affaticamento”. Un ruolo altrettanto importante nel processo di produzione di energia e quindi nel contrastare la stanchezza è svolto anche dal Magnesio, un minerale coinvolto in più di 300 reazioni enzimatiche che espleta moltissimi benefici per il nostro organismo.

“Questo innovativo integratore copre un bisogno crescente e ancora insoddisfatto dei consumatori, offrendo una soluzione specifica per la stanchezza da stress -specifica Heiko Petersen, Cluster Head Itagris Consumer Health Bayer-. Sappiamo che i consumatori spesso si affidano a soluzioni non specifiche per affrontare la stanchezza da stress, e Supradyn Ricarica No stress è stato appositamente sviluppato per fornire loro un supporto mirato. Questo integratore è un’aggiunta preziosa alla nostra linea di prodotti specifica per la cura si sé e contribuisce a portare avanti la nostra mission aziendale “Health for all, Hunger for none”.

Stabilimento green a Garbagnate

Bayer Italia ha annunciato anche la firma di un accordo Ppa, ossia "Power purchase agreement" con Iberdrola, gruppo multinazionale leader di settore, per l’acquisto di energia elettrica rinnovabile (vedi articolo di EFA News). Il contratto prevede l'acquisto di energia generata da un nuovo impianto fotovoltaico situato a Montefiascone (Viterbo): a partire dal 2025, Iberdrola fornirà a Bayer oltre 3 GWh di energia solare all'anno nel corso del PPA, equivalente al fabbisogno energetico di circa 760 famiglie.

Grazie alla partnership, circa il 20% dell'energia necessaria per il sito Bayer di Garbagnate Milanese sarà fornito attraverso questo accordo, mentre l'80% rimanente proviene da fonti rinnovabili certificate con Garanzie d'Origine. In pratica, il sito utilizzerà solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, confermando l'impegno dell’azienda nella sostenibilità ambientale.

"La partnership ci consentirà di utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, riducendo significativamente l'impatto ambientale del nostro stabilimento -spiega Vincent Curtin, chief executive officer dello stabilimento.

Il progetto si inserisce nella strategia di Bayer per ridurre le proprie emissioni di carbonio del 42% entro il 2029 e raggiungere emissioni zero di gas serra lungo l'intera catena del valore entro il 2050. Una delle principali strategie per raggiungere questi obiettivi è l'acquisto di energia 100% rinnovabile entro il 2029.