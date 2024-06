Egitto: agricoltura verticale e idroponica in netta crescita

In Egitto, l'urbanizzazione sottrae spazio alle coltivazioni, mentre, al netto delle piene del Nilo, l'agricoltura deve da sempre fare i conti con aridità e siccità. I terreni arabili, difatti, coprono appena il 5% dell'intero Paese. Le prospettive, tuttavia, non sono poi così fosche. Anche in Egitto stanno prendendo piede l'agricoltura verticale e l'agricoltura idroponica. Una delle aziende che pratica questi metodi è Hydrofarms, fondata nel 2012 da Adel El Shentenawy, allo scopo di implementare coltivazioni idroponiche senza utilizzare la terra. Altra azienda di spicco è Tulima Farms, fondata da Mohamed Salama e attualmente guidata da Zeina Salama, in qualità di amministratore delegato.

"Coltiviamo in sacchi di coltivazione, realizzati con bottiglie di plastica riciclate, agricoltura in tunnel, agricoltura verticale e agricoltura in contenitori. Coltiviamo anche idroponicamente, il che significa che non facciamo affidamento o coltiviamo sul terreno e utilizziamo il 90% d'acqua in meno rispetto all'agricoltura convenzionale", ha spiegato Salama.

Con aziende agricole che si estendono su un'area di 25mila metri quadrati, Tulima intraprende l'agricoltura verticale e idroponica, specializzandosi in soluzioni a prova di cambiamento climatico e prive di pesticidi.

Gli sforzi egiziani si estendono ancora di più alla diffusione della consapevolezza sui metodi di agricoltura alternativi. El-Azab El-Refai, membro dell'High Advisory Board for Hydroponics presso Green Future ed esperto in tecniche di coltivazione idroponica e fuori suolo sta lavorando su un progetto di coltivazione idroponica. El-Refai ha spiegato che un metro quadrato di tubi può produrre la resa equivalente a 15 metri quadrati di terreno. Ha quindi sottolineato che la maturazione precoce delle colture è uno dei principali vantaggi dell'agricoltura idroponica, evidenziando che una pianta di lattuga cavolo impiegherebbe circa 30 giorni per produrre nell'agricoltura tradizionale, mentre impiegherebbe dai 20 ai 22 giorni con l'agricoltura idroponica.

Secondo un rapporto di TechSci Research, una società di ricerche di mercato globale, il mercato dell'agricoltura verticale in Egitto è pronto per una crescita significativa durante il periodo di previsione 2024-2028. Entro il 2026, si prevede che il valore del mercato in Egitto salirà a circa 19,6 miliardi di dollari dai 5,3 miliardi del 2020. Questa crescita è alimentata da diversi fattori, tra cui la rapida espansione della popolazione del paese, la limitata terra coltivabile e la necessità