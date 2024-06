Illycaffè celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente con le nuove capsule compostabili

Illycaffè celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente prevista domani 5 giugno con il lancio delle nuove capsule Mps compostabili industrialmente per illy Smart, le macchine a marchio illy concepite per soddisfare le esigenze dei consumatori di piccoli e medi uffici. La capsula Mps (Mitaca professional system) è certificata per il compostaggio industriale secondo lo standard EN 13432:2000 da DIN Certco. L’azienda triestina, sottolinea il comunicato ufficiale, ha sviluppato la capsula illy dedicata ai luoghi di lavoro in versione compostabile, rispondendo così a una crescente richiesta di soluzioni innovative di qualità ma anche sostenibili nel canale ocs, office coffee service.

Come evidenziato da un recente studio condotto da Kantar, gli italiani manifestano, infatti, un'attenzione sempre maggiore ai temi della qualità e della sostenibilità, tendono ad adottare comportamenti più ecologici anche in ufficio e richiedono lo stesso impegno alle aziende per cui lavorano: 7 consumatori su 10 non sono soddisfatti del caffè che bevono durante il coffee break al lavoro, mentre il 70% di loro cerca prodotti sostenibili.

A fronte dei dati emersi, la nuova capsula illy Mps Compostabile, sottolinea la nota della società, "è la soluzione ideale per fare un passo avanti importante verso la gestione virtuosa del fine vita del prodotto senza rinunciare a un prodotto di altissima qualità". Grazie al suo speciale involucro, una volta utilizzata, la capsula può essere conferita interamente nella raccolta dell’umido e così avviata al compostaggio industriale per diventare concime naturale insieme al caffè esausto. Un sottile rivestimento studiato per preservare l’aroma del caffè garantisce il gusto inconfondibile e costante dell’unico blend illy 100% Arabica nelle tre varianti: classico, intenso e decaffeinato.

“Come testimonia la recente ricertificazione come prima B Corp del caffè in Italia (vedi articolo EFA News) da anni -sottolinea Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè- la nostra azienda è impegnata nella creazione di un modello di business sostenibile, realizzato anche attraverso l’implementazione di soluzioni e prodotti migliorativi, rivolti sia ai singoli che alle aziende, che coniugano la qualità illy con il rispetto per l’ambiente,