Sardegna. Mercati Paesi terzi: bando da oltre 2 mln euro

In Sardegna, sono stati aperti i termini per la presentazione dei progetti regionali per la "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" bando regionale per l'annualità finanziaria 2024-2025. L'intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nell'isola. La dotazione finanziaria comunitaria per la Promozione sui mercati dei paesi terzi -annualità 2024-2025 è pari a 2.114.506 euro, dalla quale dovrà essere decurtata la somma per finanziare il saldo per i progetti presentati nelle annualità precedenti.

La promozione riguarda le categorie di vini confezionati: vini a denominazione di origine protetta; vini a indicazione geografica protetta

vini spumanti di qualità; vini spumanti di qualità aromatici

vini con l'indicazione della varietà.

Il contributo massimo richiedibile per soggetto proponente è pari a 400mila euro a prescindere dall’importo totale del progetto presentato.

I progetti devono pervenire, pena l'esclusione, all’Agenzia Argea - Servizio autorizzazione pagamenti e controlli Feaga/Feamp, viale Adua, 1 - 07100 Sassari, tramite corriere espresso o raccomandata o consegnata a mano in plico chiuso e sigillato entro e non oltre il 15 luglio 2024.

I progetti, corredati di tutta la documentazione devono essere redatti e trasmessi in originale in formato cartaceo e scansionati singolarmente in formato elettronico su supporto usb o cd o dvd. In alternativa i progetti possono essere presentati anche in formato elettronico, purché ciascun documento sia firmato digitalmente, e corredati sempre dalla copia cartacea.