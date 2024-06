Nescafé: al via campagna estiva

Nescafé ha avviato la campagna di comunicazione per le due versioni Classic e Per latte. Lo spot #Shakera la tua Estate aiuta ad affrontare il caldo estivo con il motto “No Shaker, No Problem”. Non è necessario avere uno shaker per avere un caffè freddo eccellente: sono sufficienti latte, ghiaccio e un po' di immaginazione.

Dal 6 luglio al 18 agosto, è inoltre in programma il Vertical Summer Tour, a celebrazione del caffè freddo e dei gusti dissetanti. Si tratta di uno degli eventi estivi di Event’s Way che toccherà le più rinomate spiagge italiane, di cui Nescafé sarà partner per la prima volta. Il tour prevede la partecipazione di numeri ospiti e talent, all'insegna di musica e sport. In ogni tappa, il caffè freddo di Nescafé, sarà sempre presente.

Le tappe del Vertical Summer Tour sono le seguenti: 6-7 luglio, Bibione (VE),

Beach Village, via Regolo Est, Bibione fraz. di San Michele al Tagliamento (VE); 13-14 luglio, Cervia (RA), spiaggia libera, lungomare Grazia Deledda, Cervia (RA), 20-21 luglio, Civitanova Marche (MC), spiaggia libera, viale Giacomo Matteotti, Civitanova Marche (MC); 27-28 luglio, Castiglione della Pescaia (GR), spiaggia libera Maristella, via Roma, Castiglione della Pescaia (GR); 3-4 agosto, San Salvo (CH), spiaggia libera, n° 19, lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina (CH), 7-8 agosto, Ginosa Marina (TA) Tbd; 10-11 agosto, Paestum (SA), spiaggia libera, via Cristoforo Colombo, Paestum Capaccio (SA); 13-14 agosto, Sciacca (AG); spiaggia libera di Contrada Foggia, via dei Coralli, Sciacca (AG); 16-17-18 agosto, San Vito Lo Capo (TP), spiaggia libera, via Faro San Vito Lo Capo.

La nuova campagna sarà on air sei settimane con una pianificazione su Connected TV, YouTube e video online con spot da 20’’, 10’’ e 6’’. Sarà inoltre diffusa su TikTok con la partecipazione di quattro creator.

Guarda il video: