“La Pericoltura tra difficoltà e nuove prospettive” è il tema del convegno in programma giovedì 13 giugno 2024, alle ore 17:30, presso la Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra (Via Conca, 73/B, Malborghetto di Boara, FE). L'evento è realizzato in collaborazione con UnaPera, Consorzio di Tutela della Pera dell’Emilia Romagna Igp e Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra e si propone come un incontro per fare il punto sulla situazione produttiva e commerciale e sulle novità della ricerca.

Il convegno si apre alle 17:30, con i saluti di benvenuto di Nicola Gherardi Ravalli Modoni. Alle 17:35, "Evoluzione e situazione attuale delle pere in Italia", a cura di Elisa Macchi. Alle 17:50, "Riorganizzazione degli strumenti per il settore", a cura di Mauro Grossi; Alle 18:05, "UnaPera, stato dell’arte sulle attività di Ricerca e Sperimentazione", a cura di Stefano Foschi. Alle 18.25, "Progettazione e linee tecniche per un pereto", a cura di Michele Mariani. Alle 18.45, "Il ruolo della comunicazione nel rilancio della pericoltura. Strategie ed esperienze, a cura di Roberto Della Casa. Alle 19:00, "Le necessità della produzione per la ripresa della pericoltura", a cura di Adriano Aldrovandi.

Alle19.15, conclusioni a cura di Alessio Mammi, assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Modera il presidente di Cso Italty Paolo Bruni. La partecipazione è gratuita con accredito al seguente link: https://www.csoservizi.com/event/pere2024/.