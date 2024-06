Food&bev protagonista del Welfare Index Pmi

Sono una bella presenza le aziende del settore agroalimentare (e dintorni) che hanno ricevuto la menzione al Welfare Index Pmi, l’evento che si è svolto ieri e che è giunto all’8a edizione. Promosso da Generali, ha avuto il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’elemento fondamentale, offerto dall’indagine presentata a Roma al Salone delle Fontane, è la stretta correlazione tra il fatturato e la crescita di occupazione, da un lato, e il livello di servizi offerti ai dipendenti, dall’altro.

Presente anche Confagricoltura con tre realtà premiate per l’impegno nelle politiche di welfare - Tenute Ruffino (Firenze), Mastroberardino Soc. Agricola e Terredora (Avellino) – e con Sandro Gambuzza, componente di Giunta, tra i protagonisti di un talk sul tema “Inclusione sociale e welfare di comunità”.

“Il Welfare Index PMI e i risultati della sua ricerca si confermano fondamentali per le imprese del nostro comparto - ha commentato a margine dell’evento Gambuzza -. Dai risultati dell’ultimo rapporto appare evidente come le imprese abbiano ormai raggiunto un alto livello di welfare aziendale, estendendolo anche alle famiglie dei propri dipendenti e alle comunità: dalle politiche di conciliazione vita-lavoro alla salute e all’assistenza per i familiari, dalla previdenza integrativa alla tutela dei diritti e delle pari opportunità”.

Andriani

Tra le realtà premiate del settore food&bev spicca Andriani, tra i principali player dell’healthy food: produce cibo privo di glutine nell’unico stabilimento italiano 100% allergen free e gluten free con mulino multigrain integrato. Società Benefit dal 2020, è diventata B Corp e investe in progetti di co-evoluzione con partner e stakeholder con l’obiettivo di impattare il meno possibile sull’ecosistema, a salvaguardia della biodiversità. Per contrastare l’aumento del costo della vita, l’azienda ha inserito nel 2024 un incremento retributivo, percepito su base mensile e permanente (vedi articolo EFA News).

TeaPak

Premiata anche Tetra Pak, azienda che si occupa del confezionamento (anche) di tisane e infusi biologici e ayurvedici. Dal 1999 è in partnership col gruppo Yogi Tea per il mercato europeo e dal 2021 è azienda certificata B Corp. Per l’azienda il welfare è un approccio strategico e una missione guida, espresso anche dal claim aziendale "Fare del bene, fa bene e ci fa stare bene" oltre che dalla vision "Uplift humanity by serving body, mind and spirit while healing our planet", ossia, tradotto, "Elevare l'umanità servendo il corpo, la mente e lo spirito e curando il nostro pianeta".

Vant

Altra società che ha meritato la menzione è Vant, azienda che produce oggetti e componenti industriali per i settori di refrigerazione, edilizia, farmaceutica e cosmesi. Fondata nel 1972, è ora alla terza generazione imprenditoriale e collabora con importanti realtà industriali ed esporta in Usa, Argentina, Francia,Regno Unito e Turchia. Vant S.r.l. è un’azienda consolidata e radicata sui valori e la tradizione imprenditoriale bellunese. L’approccio diretto e personalizzato è stato il punto di partenza delle azioni di welfare dell’azienda che organizza degli incontri 1:1 con consulenti specializzati che registrano necessità e ambizioni. Oltre a questo, i dipendenti hanno la possibilità di confrontarsi ogni mattina con i responsabili dell’azienda per riportare eventuali specifiche necessità.

Lombardini S.r.l.-Kohler Engines



Altra realtà premiata è Lombardini S.r.l.-Kohler Engines. azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di motori diesel per applicazioni agricole e industriali. Nelle politiche di welfare dell’azienda viene data molta importanza alla salute e al benessere dei dipendenti: i servizi di assistenza sanitaria includono screening direttamente in azienda per la prevenzione di tumori, convenzione con un centro medico anche per i familiari econ prenotazioni senza lista d’attesa, polizze contro gli infortuni, una polizza per trasferte all’estero a copertura di eventuali spese mediche, piattaforma gratuita per assistenza psicologica e servizi di consulenza per problematiche legate a motivi di salute, legali, finanziari e stress-lavoro.

Tre realtà che fanno parte di Confagricoltura si sono distinte per l’impegno nelle politiche di welfare sono: Tenute Ruffino (Firenze), Mastroberardino Soc. Agricola e Terredora (Avellino).

Tenute Ruffino

Tenute Ruffino, prima classificata nella categoria “Agricoltura” del Welfare Index Pmi di quest’anno, è un’azienda storica che produce vino in Toscana. Il premio, ritirato da Benedetta Greco HR business partner, riconosce i diversi interventi in campo: buoni spesa e benzina si affiancano alla possibilità per i lavoratori di convertire il premio aziendale in welfare, a cui l’azienda aggiunge il 10%. È messo a sistema lo smart working di due giorni a settimana ed una maggiore elasticità in caso di esigenze comprovate. La tutela del territorio passa attraverso un impianto fotovoltaico, un parco macchine quasi completamente elettrico, e un efficiente sistema di depurazione delle acque.

Mastroberardino

Mastroberardino Società agricola è vincitrice della menzione speciale “Giovani e ascensore sociale”, ritirata da Piero Mastroberardino, titolare e fondatore. Produttrice di vini radicati nel territorio che la ospita, l’azienda da sempre porta avanti una politica di grande attenzione verso le nuove generazioni. Proprio a loro sono rivolti diversi piani di welfare progettati per la crescita professionale. Il personale ha a disposizione programmi di formazione personalizzati che spaziano dalla conoscenza della lingua inglese alle materie tecniche.

Con partnership e tirocini, Mastroberardino porta avanti un dialogo con il mondo universitario finalizzato anche all’assunzione di giovani talenti. Attenzione anche alle famiglie dei dipendenti con rimborsi spesa dedicati ai figli per la copertura dei costi dei libri scolastici, corsi di formazione e viaggi d’istruzione. Infine, degna di nota la creazione del Museo d’Impresa Mastroberardino Atripalda.

Terredora

Tra le aziende premiate, anche Terredora, presente all’evento con il suo fondatore e titolare Paolo Mastroberardino: si tratta di un’azienda vitivinicola storica della provincia di Avellino pioniera nel suo territorio nell’applicazione di contratti a tempo determinato stabilizzati. Accanto a questa scelta che punta a consolidare la permanenza dei dipendenti in azienda nell’arco di tutto l’anno, ci sono piani formativi con particolare attenzione al tema della sicurezza sul lavoro.

Un impianto fotovoltaico alimenta la cantina di Terredora mentre le tecniche colturali non prevedono l’uso di prodotti chimici. Il rapporto con il territorio passa anche attraverso una stretta collaborazione con il mondo universitario con il quale Terredora ha collaborato per la sostenibilità dei processi e la salvaguardia dei vitigni autoctoni, protagonisti della sua produzione.