Gelati. Froneri Italia chiude il 2023 in rialzo del 16%

Froneri è il marchio di gelati italiano che richiama un brand iconico come Motta. Nata nel 1919, l'azienda cambia nome nel 2016 quando viene rilevata da una joint-venture tra la svizzera Nestlé e il gruppo inglese R&R: da qui, appunto, il cambio di nome derivato dall'acronimo Frozen-Nestlé-R&R-IceCream. Il 2023 di questa azienda che, a tutti gli effetti, possiamo considerare come storica per il gelato, si è chiuso, per la divisione Italia, con un giro d'affari da 375 milioni di Euro, il 16% in più rispetto al 2022. In tutto l'anno, la divisione ha prodotto 1,5 miliardi di gelati pari a 130 milioni di litri, investendo oltre 50 milioni di Euro per supportare crescita e sostenibilità.

Il produttore di referenze celebri come Coppa del Nonno, Maxibon, la Cremeria, l’Antica Gelateria Del Corso e Pirulo, in Italia ha due stabilimenti produttivi: uno a Terni, specializzato nella produzione per le private label, e uno a Ferentino (Frosinone), dove si producono prodotti a marchio, come gelati Oreo, Maxibon e Coppa del Nonno. Tra gli altri marchi di proprietà di Froneri figura anche Nuii, che in Italia si è affermato come secondo brand nel segmento degli stecchi.

Ma se Coppa del Nonno, sicuramente il marchio più redditizio, porta a casa un giro d'affari retail da 22 milioni di Euro e, nel 2023, è stata la coppa più venduta in Italia con 30 milioni di barattoli, il 16,5% in più rispetto al 2022, Maxibon ha il primato nel segmento sandwich con un fatturato da 41 milioni di Euro nel 2023, in rialzo del 34,6% sul 2022, con una crescita che, all'estero, nei 12 paesi dove viene prodotto, è stata del +20%.

È su Nuii, però, che l'azienda punta gran parte della sue carte. "vogliamo diventare leader nel settore degli stecchi con il nostro Nuii certi della qualità e dell’unicità di questo prodotto e di tutti i valori fondanti legati alla sostenibilità che porta con sè, e perché no dell’apporto di popolarità del nostro brand ambassador Jason Momoa", spiega Luca Regano, ad di Froneri Italia.

Attualmente le quote societarie di Froneri sono paritariamente suddivise tra Nestlé e il fondo francese di private equity PAI.