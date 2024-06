A Singapore in mostra il food asiatico

Manca un mese all'attesissimo Growth Asia Summit 2024, che si terrà nella prestigiosa Marina Bay Sands di Singapore dal 16 al 18 luglio 2024. Organizzato da NutraIngredients-Asia.com, gruppo specializzato in media B2B, business intelligence ed eventi, e FoodNavigator-Asia.com, quotidiano online specializzato nel food. L'evento si preannuncia come il clou dell'anno per il settore, come sottolinea un comunicato ufficiale. Una kermesse "in grado di offrire impareggiabili opportunità di networking e approfondimenti esclusivi sul panorama dinamico dell'industria alimentare, delle bevande e della nutrizione in Asia".

Il summit, che ha come tema "Le maggiori opportunità di crescita per il settore alimentare, delle bevande e della nutrizione in Asia", approfondirà le ultime tendenze del mercato che stanno determinando la crescita in tutta la regione.

Il primo giorno è previsto un focus su alimentazione infantile e materna, alimenti e nutrizione per bambini e salute delle donne, con relatori di Amway, Danone, ByHealth e Haleon. Il secondo giorno il convegno dal titolo "Esplorate l'alimentazione per uno stile di vita attivo" parla delle tendenze delle proteine e l'innovazione dei prodotti salutari per il mercato tradizionale: ne discutono i relatori di Pepsico, Mondelez, Nestlé e IC Beverage, oltre a un'interessante tavola rotonda sul panorama normativo dell'Apac.

Il terzo giorno vedrà protagonista un approfondimento sull'invecchiamento sano e sulle future opportunità di innovazione attraverso la personalizzazione e le tecnologie emergenti, con relatori di H&H, GNC, Blackmores e LifeSpace.

In tutte e tre le giornate, sottolinea la nota ufficiale, "presteremo particolare attenzione al ruolo cruciale che i probiotici, i prebiotici, i sinbiotici e i postbiotici possono svolgere per soddisfare le esigenze di salute della regione e fornire vaste opportunità di sviluppo di nuovi prodotti, con il prezioso supporto dei nostri partner dell'International Probiotics Association".