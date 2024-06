Nespresso e Pantone colorano l'estate 2024

I colori della tipica Estate Mediterranea incontrano lo stile e il gusto indimenticabile Nespresso nella nuova collezione di caffè, macchine e accessori in edizione limitata per l’estate 2024, in collaborazione con Pantone. Ispirata all’elegante atmosfera mediterranea degli anni ‘70, Nespresso si è rivolta a Pantone, azienda leader nel settore dei colori a livello mondiale, per selezionare la palette di colori perfetta per catturare l’essenza e richiamare le iconiche città che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Una collaborazione, quella tra Nespresso e il Pantone Color Institute, nata per far vivere un vero e proprio viaggio sensoriale, sorso dopo sorso, tra le spiagge e i profumi della Sicilia e della Costiera Amalfitana, delle isole greche o, ancora, della Costa Azzura, dove il caffè è parte integrante della cultura e rappresenta un vero e proprio rituale quotidiano. Una collezione che, con i suoi colori, cattura la tipica atmosfera estiva dei pranzi all'aperto, delle feste in spiaggia, della musica e del buon cibo, di uno stile di vita rilassato in cui il ritmo della vita è più lento, scandito da momenti indimenticabili.

Una combinazione di colori che si riflette nella nuova collezione in edizione limitata di caffè, macchine e accessori, tra cui spicca la tonalità protagonista Mandarin Orange, un arancione luminoso e caldo che ricorda gli ombrelloni sulla spiaggia, insieme alle altre tonalità Habanero Gold, Muskmelon, Aquarelle e Blue Iolite.

Macchine e accessori esclusivi, in una palette curata in collaborazione con PantoneLa nuova collezione comprende una serie di accessori e macchine di Ispirazione Mediterranea, tra cui le macchine Vertuo Pop ed Essenza Mini, rivisitate in un’edizione limitata in tonalità Mandarin Orange, insieme al Montalatte Aeroccino 3 Pantone per deliziose ricette e il Barista Ice Cube Tray, per preparare nove cubetti di ghiaccio da 30 g ciascuno e creare ricette perfettamente bilanciate, tutti disponibili nella tonalità protagonista della collezione Mandarin Orange. Icone dell’estate, la Nomad Travel Mug realizzata con il 90% di acciaio inossidabile riciclato e disponibile in due dimensioni diverse, Medium nella tonalità Mandarin Orange e Large nella tonalità Acquarelle, e la Mug Pantone in tonalità Mandarin Orange, l’accessorio estivo immancabile per le giornate di sole.

Ma non finisce qui: coloro che aderiranno alla promozione con gift Unforgettable Mediterranean Summer Part 1 attiva dal 24 giugno al 28 luglio su tutti i canali Nespresso, potranno rendere unica la propria estate con altri due accessori esclusivi: l’Ice Lolly Mold, stampo per ghiaccioli in silicone, e il Nomad Tumbler, progettato dal designer Federico Peri per avere sempre con sé il proprio caffè Nespresso preferito, entrambi nella tonalità Mandarin Orange (tutti i dettagli sulla promozione sanno disponibili sul sito ufficiale Nespresso: https://www.nespresso.com/it/it.

Caffè da gustare con il ghiaccio e una novità assoluta per la linea VertuoCon la nuova collezione in edizione limitata ispirata all’Estate Mediterranea arriva una novità assoluta per la linea Vertuo, Sunny Almond Vanilla Over Ice, caffè dalle deliziose note di mandorla e vaniglia che ricordano il gusto dell’amaretto e il gelato alla vaniglia, con chicchi Arabica provenienti principalmente dall’Etiopia e dall’Indonesia, in un’esclusiva confezione color Habanero Gold progettata con Pantone.

Ma non solo. Le amanti e gli amanti dei caffè Nespresso potranno ritornare a rinfrescare le calde giornate estive con i caffè della linea Original e Vertuo da degustare freddi: Freddo Delicato, Freddo Intenso e Coconut Flavour Over Ice per Original e Ice Leggero, Ice Forte, Tropical Coconut Flavour Over Ice e Cold Brew Style Intense per Vertuo.

Caffè nati appositamente per essere erogati su ghiaccio, in purezza o dando vita a ricette speciali, come il delizioso Caffè Salentino con la novità Sunny Almond Vanilla Over Ice per Vertuo o Freddo Delicato per Original, che unisce l’intenso caffè espresso ad una dolcezza al gusto di mandorla o, ancora, Delizia al Cocco con il caffè Coconut Flavour Over Ice per Original o Tropical Coconut Flavour Over Ice per Vertuo, da concedersi per una piacevole pausa estiva o durante un momento di relax. Tutte le ricette per l’estate sono disponibili online sul sito Nespresso: https://www.nespresso.com/it/it/ricette-caffe.

La nuova collezione estiva di caffè, macchine e accessori è disponibile, in edizione limitata, dal 27 maggio 2024 su tutti i canali Nespresso: Boutique, App, canale e-commerce https://www.nespresso.com/it/it e tramite Servizio Clienti.