McDonald's Usa, dalla prossima settimana i pasti a 5 dollari

Sarà lanciata la prossima settimana l'offerta dei pasti da 5 dollari di McDonald's. Anticipata un mese fa (vedi EFA News) l'iniziativa è stata confermata dalla società la quale oggi ha dichiarato che dal 25 giugno lancerà in alcuni ristoranti degli Stati Uniti e per un periodo limitato la sua offerta di pasti a 5 dollari.

Anche se l'inziativa è, evidentemente, stlanciata per portare a casa quanti più clienti possibile stante la difficoltà del momento con sempre più consumatori barricati a casa, il comunicato ufficiale pubblicato dal fast food indica che l'idea ha un sapore di "aiuto" alla comunità. "McDonald's è qui per aiutare il vostro dollaro ad andare oltre con più offerte e ancora più modi per risparmiare -dicono da McDonald's-. Dall'offerta di 5 dollari per il pasto al 'venerdì delle patatine gratis' fino alle esclusive delle app locali, con offerte così vantaggiose, tutti hanno i soldi di McDonald's per sfruttare al meglio la stagione".

"Per dare il via all'estate -aggiunge la nota dell'azienda-, McDonald's presenta l'attesissimo pasto da 5 dollari, disponibile a partire dal 25 giugno per un periodo di tempo limitato nei ristoranti McDonald's aderenti a livello nazionale. Il pasto prevede: un panino McDouble o McChicken, patatine fritte piccole, Chicken McNuggets da quattro pezzi e una bibita piccola a 5 dollari. I pasti McDouble potranno costare fino a 6 dollari in alcuni ristoranti in Alaska, California, Guam, Hawaii, Nevada, New York (solo a Manhattan) e Washington. McDonald's ha anche ripristinato l'applicazione "Free Fries Friday", che consente ai clienti di ottenere una patatina media gratuita con un acquisto minimo di 1 dollaro fino alla fine del 2024.

L'obiettivo della nuova iniziativa è di attrarre il maggior numero di clienti possibili nella catena fast food che sta vivendo, come altre nel Paese, un momento di appannamento dovuto all'inflazione e al conseguente calo di spesa delle fasce più problematizzate. Nell'ultimo trimestre, la spesa esigua dei clienti ha danneggiato le prestazioni di Yum Brands e KFC, mentre le promozioni hanno alimentato le vendite di un altro gigante come Domino's Pizza. La situazione è talmente complessa che anche il rivale Burger King sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre un "accordo a modo tuo" da 5 dollari.

In generale, sono un po' tutti i marchi del fast food, in questo momento, a ricorrere a offerte e promozioni pur di accaparrarsi i clienti, quelli che, colpiti dall'inflazione, scelgono sempre più spesso di mangiare a casa. D'altra parte, il reddito disponibile tra le fasce di reddito più basse negli Stati Uniti è in calo, mentre i prezzi dei menu sono aumentati in tutto il settore alimentare nell'ultimo anno, con le aziende che hanno cercato di mitigare in qualche modo l'aumento dei costi delle materie prime e della catena di approvvigionamento.

In questa guerra dei prezzi e delle offerte, si sono inserite anche le grandi catene di supermercati che hanno visto nella tendenza a mangiare a casa un buon motivo per impossessarsi di qualche quota di mercato: è il caso di rivenditori come Target, Walmart e Kroger che hanno mantenuto i prezzi bassi sui prodotti di prima necessità.

"Abbiamo sentito i nostri fan a voce alta e chiara: vogliono ancora più valore da noi, e quest'estate è esattamente quello che avranno -sottolinea Joe Erlinger, presidente di McDonald's Usa-. Il valore è sempre stato parte del nostro dna: ci stiamo impegnando per essere all'altezza di questa eredità e per offrire opzioni deliziose e convenienti che i clienti possono gustare ogni volta che varcano le nostre porte, passano dal drive thru o effettuano un ordine tramite la nostra app".

I "fan" possono portare con sé il loro snack preferito in tutte le loro fughe del fine settimana con il "Free Fries Friday" ogni venerdì a livello nazionale, esclusivamente nell'App di McDonald's. I clienti possono ottenere una patatina media gratuita con qualsiasi acquisto minimo di 1 dollaro fino alla fine del 2024. E, in onore del National French Fry Day del mese prossimo, sottolineano da McDonald's, "abbiamo in serbo un bonus per gli utenti dell'App McDonald's: sabato 13 luglio, i fan potranno ricevere gratuitamente patatine di qualsiasi dimensione, senza bisogno di acquistare".

"Prezzi convenienti e creazione di momenti memorabili sono le caratteristiche di McDonald's -spiega John Palmaccio, presidente del fondo McDonald's Owner/Operator and Operator's National Advertising (OPNAD)-. Come piccoli imprenditori, è nostra responsabilità offrire un grande valore alle nostre comunità locali quando ne hanno più bisogno. L'offerta di 5 dollari per il pasto è il complemento perfetto alle offerte locali di tutti i giorni che i clienti possono trovare nei negozi e sull'app, come l'offerta del 25% di sconto su qualsiasi acquisto di 10 dollari o più che sto offrendo nei miei ristoranti di Savannah, in Georgia".