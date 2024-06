Nestlé: David Hancock è il nuovo Head of Investor Relations

Nestlé ha annunciato la nomina di David Hancock a Head of Investor Relations, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. Hancock succederà a Luca Borlini, che proseguirà la sua lunga carriera in Nestlé in un nuovo ruolo incentrato sugli azionisti al dettaglio e sul supporto del registro azionario del Gruppo.

"Vorrei ringraziare calorosamente Luca per il suo contributo e impegno nel team Investor Relations nel corso di molti anni e gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo", ha affermato Anna Manz, Chief Financial Officer di Nestlé. "Sono lieta di dare il benvenuto a David in Nestlé. Con la sua profonda conoscenza dei mercati dei capitali e delle comunicazioni finanziarie, unita a una vasta esperienza in finanza strategica, David è nella posizione ideale per guidare il nostro team Investor Relations nella prossima fase di creazione di valore di Nestlé".

Hancock entrerà a far parte di Nestlé da Deliveroo, la società di consegna di cibo quotata nel Regno Unito. Il manager è attualmente Vice President Finance, Strategy & IR, con responsabilità tra cui relazioni con gli investitori, sostenibilità, sviluppo aziendale e strategia. In precedenza ha ricoperto i ruoli di Chief Financial Officer ad interim e VP Investor Relations presso Deliveroo.

Dal 2013 al 2020, David Hancock ha ricoperto posizioni finanziarie senior presso Adecco Group, tra cui SVP, Head of Investor Relations con sede a Zurigo. All'inizio della sua carriera ha trascorso undici anni presso Morgan Stanley, iniziando nelle vendite e nel trading prima di passare a diventare un analista di ricerca azionaria di alto livello. Il manager ha qualifiche in contabilità, analisi finanziaria e investimenti Esg e ha conseguito un master in filosofia presso l'Università di Cambridge.